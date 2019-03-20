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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

С большим отрывом: украинцы назвали лидера президентской гонки

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Шоумен Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга за полторы недели до выборов. Второе место занимает лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а третье — действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным опроса за Зеленского готовы проголосовать 22,6% опрошенных, Тимошенко готовы поддержать 13,3% респондентов, а Порошенко – 11,5%. Четвертое место занимает лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. За него готовы отдать свои голоса 8,2%. За кандидата от "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко хотят голосовать 8% респондентов.

С большим отрывом: украинцы назвали лидера президентской гонки

Среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, Зеленского готовы поддержать 29,4% респондентов, Тимошенко 17,2%, Порошенко 14,9% украинцев. За Гриценко готовы отдать свой голос 10,7% опрошенных, Бойко – 10,4%.

С большим отрывом: украинцы назвали лидера президентской гонки

При этом готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 82,5% опрошенных.

Также, согласно опросу, Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов, кто бы из кандидатов не стал его соперником.

Так, в случае выхода во второй тур Зеленского и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, шоумен набирает 36,9% голосов, а политик – 21,4%.

В паре с нынешним президентом Украины Петром Порошенко Зеленский набирает 41,1%, тогда как глава государства – 18,2%. Если во втором туре окажутся Тимошенко и Порошенко, лидер "Батькивщины" наберет 28,5% голосов, а действующий президент – 18,2%.

В случае если во втором туре в паре с Зеленским окажется лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Гриценко получит 25% голосов, в то время как шоумен – 36,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.

  • Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, состоится 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПетр ПорошенкоАнатолий Гриценко
Место
Украина
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Какие чудеса! Те же социологи работают похоже на всех кандидатов сразу и каждому пишут что именно он побеждает! Вот новость в той же ленте, чуть позже: https://www.obozrevatel.com/politics/sotsiologi-gritsenko-pobezhdaet-vo-vtorom-ture-i-poroshenko-i-timoshenko.htm Тут с большим отрывом побеждает "настоящий полковник" и клоун не упоминается вообще!
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Белов Юрий
Белов Юрий
От цікаво? Вова,ніде,ніяк і ніхто, по міркам пересічного українця, те що він заполонив ефір 1+1,не являється ознакою високого рейтингу.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Порошенко должен выиграть, еще 5 лет ему будет достаточно чтобы уничтожить Укросвинарню до конца.
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