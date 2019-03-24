"Це перший крок": Зеленський озвучив спосіб звільнити Крим від окупації РФ

Україна зможе звільнити Крим від окупації лише після зміни влади в Росії.

Таку думку висловив кандидат в президенти, лідер електоральних симпатій Володимир Зеленський в ефірі ТСН. Він вважає, що прихід нових облич в українську політику зможе стати прикладом і для російського суспільства.

"Якщо ми переможемо [на виборах] — це буде першим кроком на шляху повернення Криму. Може хтось засмутиться, але я вважаю, що повернення Криму можливе тільки після того, як зміниться влада в Росії. Своїм прикладом, якщо ми поміняємо владу, покажемо, що так може бути: нові приходять. Значить можна так і у них [в Росії]", — сказав Зеленський.

Що стосується Донбасу, то актор вважає прийнятним виключно дипломатичне вирішення конфлікту і наполягає на розширенні столу переговорів.

"Перший [спосіб] — дипломатичний. Є "Мінський процес", його хотілося б розширити, трансформувати, додати представників США і Великобританії".

При цьому Зеленський вказав на необхідність потужної інформаційної війни, щоб українці, які перебувають на окупованих територіях, були захищені від пропаганди РФ і отримували об'єктивну інформацію.

Також актор розповів, що його виборча кампанія коштує 70 мільйонів гривень: "Це гроші мої, моїх компаньйонів — засновників "Студії Квартал 95" і гроші друзів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соцопитуваннями Зеленський впевнено лідирує в президентських перегонах. Шоумена готові підтримати 22,6% громадян України.

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