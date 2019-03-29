''Искра для Майдана'': социолог предостерег украинцев

Украинцы тотально не доверяют власти и в случае масштабных фальсификаий, вероятно, могут выйти на Майдан.

Об этом OBOZREVATEL рассказал социолог группы “Рейтинг” Алексей Антипович. По его мнению, люди не особо доверяют власти, поэтому в случае фальсификаций и наглой кражи их результата вполне могут среагировать.

“Сколько бы мы не спрашивали о возможности участия украинцев в различных акциях протеста, и не получали бы утвердительные ответы, это ни о чем не говорит. Если вспомните 2004 год, то Майдан там был продиктован кражей победы одного из кандидатов. Поэтому фактор несправедливого подсчета голосов во многом и может быть той искрой, которая подпалит Майдан. Поскольку большинство украинцев разочарованы в политиках, не доверяют им, возникает вопрос, в отношении кого могут быть обвинения в фальсификациях”, — подчеркивает социолог.

При этом на предстоящем первом туре президентской гонки ожидается достаточно высокая явка украинцев. Примерно на 20 % больше, чем, к примеру, на парламентских выборах 2014 года.

“Мы ожидаем 67-70% явки. Это больше, например, чем в 2014 году на выборах в Верховную Раду. Тогда явка составила 52%”, — пояснил социолог. Такая высокая мобилизация избирателей выгодна прежде всего кандидату Владимиру Зеленскому, а также частично и Юлии Тимошенко. К слову, ранее о пользе высокой явки для Зеленского говорил и социолог Дмитрий Дмитрук.

Стоит отметить, первый тур президентских выборов пройдет в воскресенье, 31 марта. Исходя из данных всех социологических опросов, кандидатам в президенты не избежать и второго тура. Он состоится 21 апреля, ровно через три недели после первого этапа голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Последние социологические опросы дают Владимиру Зеленскому первое место в рейтинге. За второе место соревнуются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.По данным Социса, готовность проголосовать за Зеленского выразили 24,6% избирателей, которые полностью или скорее уверены, что примут участие в выборах. Порошенко в этой категории поддерживают 14,8%, а Тимошенко — 8,7%.

А согласно опросу КМИС, Зеленского готовы поддержать на выборах 32,1% украинцев, которые точно пойдут на участки и определились со своим фаворитом. Далее в рейтинге избирательных симпатий следуют Порошенко (17,1%) и Тимошенко (12,5%).

По данным группы "Рейтинг", 24,9% граждан, которые определились с выбором и намерены голосовать, готовы поддержать Зеленского, 18,8% — Тимошенко и 17,4% — Порошенко.

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