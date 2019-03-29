"Голосую не по приколу!" Украинцы ответили на призыв Вакарчука

Большинство украинцев определилось, что на предстоящих выборах президента Украины будут голосовать не "по приколу", как ранее призывал украинский музыкант, лидер "Океана Ельзи" Святослава Вакарчук.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте OBOZREVATEL. Всего в интерактиве приняло участие более 25 тысяч человек.

"Вакарчук призвал украинцев голосовать не по приколу: вы будете? " – на такой вопрос предлагалось ответить читателям издания.

Подавляющее большинство "87%" ответили: "Да, обязательно проголосую по совести". И лишь 5% сообщили, что "проголосуют по приколу, всем назло".

При этом 3% вообще нее собираются голосовать на президентских выборах. 4% ответили, что сделают свой выбор в день голосования 31 марта. И только 1% опрошенных дали такой ответ: "У меня куча дел в воскресенье, какое голосование".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Бюллетень для выборов президента Украины в 2019 году станет самым большим за всю историю.

Согласно результатам свежих исследований, выборы в Украине, вероятнее всего, пройдут в два тура. Сейчас же лидером электоральных симпатий остается Владимир Зеленский, опережая на 6% Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

Украинская журналистка Янина Соколова дала украинцам совет по выборам.

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