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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Голосую не по приколу!" Украинцы ответили на призыв Вакарчука

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Большинство украинцев определилось, что на предстоящих выборах президента Украины будут голосовать не "по приколу", как ранее призывал украинский музыкант, лидер "Океана Ельзи" Святослава Вакарчук.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте OBOZREVATEL. Всего в интерактиве приняло участие более 25 тысяч человек.

"Вакарчук призвал украинцев голосовать не по приколу: вы будете? " – на такой вопрос предлагалось ответить читателям издания.

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Подавляющее большинство "87%" ответили: "Да, обязательно проголосую по совести". И лишь 5% сообщили, что "проголосуют по приколу, всем назло".

При этом 3% вообще нее собираются голосовать на президентских выборах. 4% ответили, что сделают свой выбор в день голосования 31 марта. И только 1% опрошенных дали такой ответ: "У меня куча дел в воскресенье, какое голосование".

"Голосую не по приколу!" Украинцы ответили на призыв Вакарчука

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Нельзя по приколу призывать голосовать не по приколу.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Вакарчук - нюня и баба. Проснулся, 20- ть лет голосовали не по приколу.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
На предстоящих выборах созданы условия для голосования холуев, которые выбирают себе хозяина на ближайшее время. Для людей сохраняющих уважение к себе условий нет такие люди выбирают себе убеждения и идеи, кандидаты подобного не предлагают. Выборы покажут как низко все пали, как низко пали те, кто лезет возглавить всех уже видно, как и своры тех, кто все это обслуживает. Ни стыда, ни совести, ни мозгов, Боже, сохрани Украину, больше некому.
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