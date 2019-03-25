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Выборы президента Украины 2019

/Рейтинги кандидатов в президенты Украины 2019

Зеленский — впереди: украинцы назвали лидеров избирательной гонки

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Кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать на выборах 32,1% украинцев, которые точно пойдут на участки и определились со своим фаворитом.

Об этом свидетельствуют итоги опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 14 по 22 марта, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Порошенко, Тимошенко, Зеленский

Порошенко, Тимошенко, Зеленский

Далее в рейтинге избирательных симпатий следуют действующий президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко (12,5%).

Замыкают пятерку самых рейтинговых кандидатов лидер от "Оппозиционной платформы — За життя" Юрий Бойко (10,4%) и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).

Новости
Выборы президента: украинцы определились, за кого будут голосовать

Как сообщал OBOZREVATEL, итоги опроса социологической группы "Рейтинг" за 9-15 марта показали, что Зеленского поддерживают 24,9% граждан, Порошенко — 18,8%, а Тимошенко — 17,4%.

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Персоны
Петр ПорошенкоЮлия ТимошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Яяя Ярослав
Яяя Ярослав
Откуда у свинорылого вора такой процент?
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