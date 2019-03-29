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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

''Іскра для Майдану'': соціолог застеріг українців

1.7тЧитати матеріал російською

Українці тотально не довіряють владі і в разі масштабних фальсифікацій, імовірно, можуть вийти на Майдан.

Про це OBOZREVATEL розповів соціолог групи "Рейтинг" Олексій Антипович. На його думку, люди не особливо довіряють владі, тому в разі фальсифікацій і зухвалій крадіжці їх результату цілком можуть зреагувати.

"Скільки б ми не питали про можливість участі українців у різних акціях протесту, і не отримували б позитивні відповіді, це ні про що не говорить. Якщо згадаєте 2004 рік, то Майдан там був продиктований крадіжкою перемоги одного з кандидатів. Тому фактор несправедливого підрахунку голосів багато в чому і може бути тією іскрою, яка підпалить Майдан. Оскільки більшість українців розчаровані в політиках, не довіряють їм, виникає питання, стосовно кого можуть бути звинувачення у фальсифікаціях", — наголошує соціолог.

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''Іскра для Майдану'': соціолог застеріг українців

При цьому на майбутньому першому турі президентських перегонів очікується досить висока явка українців. Приблизно на 20% більша, ніж, наприклад, на парламентських виборах 2014 року.

"Ми очікуємо 67-70% явки. Це більше, наприклад, ніж у 2014 році на виборах до Верховної Ради. Тоді явка склала 52%", — пояснив соціолог. Така висока мобілізація виборців вигідна перш за все кандидату Володимиру Зеленському, а також частково і Юлії Тимошенко. До слова, раніше про користь високої явки для Зеленського говорив і соціолог Дмитро Дмитрук.

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Варто відзначити, перший тур президентських виборів пройде в неділю, 31 березня. Виходячи з даних усіх соціологічних опитувань, кандидатам у президенти не уникнути і другого туру. Він відбудеться 21 квітня, рівно через три тижні після першого етапу голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Останні соціологічні опитування дають Володимиру Зеленському перше місце в рейтингу. За друге місце змагаються Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. За даними Соцісу, готовність проголосувати за Зеленського висловили 24,6% виборців, які повністю або скоріше впевнені, що візьмуть участь у виборах. Порошенка в цій категорії підтримують 14,8%, а Тимошенко — 8,7%.

  • А згідно з опитуванням КМІС, Зеленського готові підтримати на виборах 32,1% українців, які точно підуть на дільниці і визначилися зі своїм фаворитом. Далі в рейтингу виборчих симпатій ідуть Порошенко (17,1%) і Тимошенко (12,5%).

  • За даними групи "Рейтинг", 24,9% громадян, які визначилися з вибором і мають намір голосувати, готові підтримати Зеленського, 18,8% — Тимошенко і 17,4% — Порошенко.

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Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир ЗеленськийЮлія Тимошенко
Місце
Україна
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