''Повлияет даже погода'': социолог раскрыл цель "Слуги народа"

Выход сериала "Слуга народа 3. Выбор" свидетельствует о подготовке кандидата Владимира Зеленского ко второму туру выборов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал социолог Дмитрий Дмитрук. По его словам, показ сериала отыграется в общественном мнении примерно через неделю, соответственно, это ставка команды кандидата на финальный этап кампании.

“Эффект от сериала может прийти скорее на второй тур, чем на первый. Думаю, по крайней мере негатива не будет — это стабилизирует рейтинг Зеленского и даст посыл уже на следующий этап”, — подчеркнул Дмитрук.

При этом социолог утверждает, одним из интересных аспектов голосования станут и результаты нынешнего лидера гонки.

"Слуга народа 3", серия 1 YouTube (скриншот из видео)

“Все эксперты считают, рейтинг Зеленского больше других зависит от явки. Не исключено, те цифры, которые мы видим во всех социологических опросах, будут немного ниже при финальном голосовании. Тут даже погода повлияет на результат”, — уверен Дмитрий Дмитрук.

Стоит отметить, первый тур президентских выборов пройдет в воскресенье, 31 марта. Исходя из данных всех социологических опросов, кандидатам в президенты не избежать и второго тура. Он состоится 21 апреля, ровно через три недели после первого этапа голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Последние социологические опросы дают Владимиру Зеленскому первое место в рейтинге. За второе место соревнуются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.По данным Социса, готовность проголосовать за Зеленского выразили 24,6% избирателей, которые полностью или скорее уверены, что примут участие в выборах. Порошенко в этой категории поддерживают 14,8%, а Тимошенко — 8,7%.

А согласно опросу КМИС, Зеленского готовы поддержать на выборах 32,1% украинцев, которые точно пойдут на участки и определились со своим фаворитом. Далее в рейтинге избирательных симпатий следуют Порошенко (17,1%) и Тимошенко (12,5%).

По данным группы "Рейтинг", 24,9% граждан, которые определились с выбором и намерены голосовать, готовы поддержать Зеленского, 18,8% — Тимошенко и 17,4% — Порошенко.

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