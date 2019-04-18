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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати Зеленського і Порошенка на "Суспільному": ЦВК призначила час

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Дебати кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Суспільному" пройдуть у п'ятницю, 19 квітня, о 21:00.

За відповідну постанову (15 із 16 голосів) проголосувала Центральна виборча комісія на засіданні 18 квітня. Закінчення трансляції дебатів заплановане на 22:00.

Відзначається, що інші телеканали, виключно за заявою на комерційній основі, також можуть транслювати подію.

Новини
Дебати Зеленського і Порошенка: в "Суспільному" озвучили остаточний формат

Дебати Зеленського і Порошенка на "Суспільному": ЦВК призначила час

BBC

При цьому раніше повідомлялося, що дискусія кандидатів на головну посаду країни на НСК "Олімпійський" має стартувати 19 квітня о 19:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
дебатиСуспільнеполітика
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Khutoryanskiy Gita
Khutoryanskiy Gita
Не хрен туда даже идти
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Козик Юрий
Козик Юрий
Khutoryanskiy Gita, не иди, если не хочешь, нам на твоё мнение пофиг
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
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Козик Юрий
Козик Юрий
Ибн Хабибулин, когда тебя уже забанят, заколебал спамить
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