Дебати Зеленського і Порошенка на "Суспільному": ЦВК призначила час

Дебати кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Суспільному" пройдуть у п'ятницю, 19 квітня, о 21:00.

За відповідну постанову (15 із 16 голосів) проголосувала Центральна виборча комісія на засіданні 18 квітня. Закінчення трансляції дебатів заплановане на 22:00.

Відзначається, що інші телеканали, виключно за заявою на комерційній основі, також можуть транслювати подію.

BBC

При цьому раніше повідомлялося, що дискусія кандидатів на головну посаду країни на НСК "Олімпійський" має стартувати 19 квітня о 19:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів – телестудію.

8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".

10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський – на 19 квітня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!