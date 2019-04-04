Дебаты Зеленский vs Порошенко: кому выгодно и кто победит

Дебаты для кандидатов в президенты Украины — именно на этом атрибуте демократии последние дни настаивает часть общественности. Отдельные народные депутаты (из фракции Блока Петра Порошенко) пошли еще дальше — зарегистрировали проект закона, который обязывает претендентов на высокий пост участвовать в публичной дискуссии.

При этом в “Суспільному” объявили — эфир для лидеров гонки уже забронирован на вечер 19 апреля. Осталось лишь дать “добро” на встречу и публично прийти в студию. Свой ход сделал и Владимир Зеленский, предложив провести встречу привселюдно и прямо на НСК “Олимпийский”.

Кому из кандидатов нужнее дебаты и как они могут повлиять на их рейтинг — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Зеленский и Порошенко могут выйти на открытые дебаты уже 19 апреля. Пока позиции кандидатов таковы: Петр Порошенко “за”, Владимир Зеленский тоже “за”, но с определенными условиями;

С точки зрения социологии, дебаты выгодны прежде всего действующему президенту. С политологии — также Порошенко, он более опытен в политических вопросах;

Для того, чтобы обязать кандидатов выступать перед публикой, в Раде зарегистрирован проект закона, предусматривающий открытые дебаты кандидатов. Правда, у него нет шансов на прохождение парламента до 21 апреля;

В Украине, к сожалению, дебаты лидеров президентской гонки проходили единожды. В интеллектуальном поединке в 2004 году столкнулись Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

Президентские дебаты: позиции сторон

Первым о дебатах заговорил действующий гарант Петр Порошенко. В день выборов, сразу же после объявления первых результатов экзит-полов он вызвал Владимира Зеленского на дуэль. Пока словесную.

"Выборы — во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", — лаконично подчеркнул президент.

Практически параллельно с Порошенко о своем желании сразиться на словах заявил и Владимир Зеленский. “Да, я готов. Я готов. Порошенко, ни Порошенко. Какая мне разница?”, — эмоционально ответил на вопрос журналистов Зеленский.

Правда, через некоторое время в штабе Зе!Команды решили, что их кандидату не обязательно дебатировать перед вторым туром. Все дело в том, что Владимир Зеленский занят как предвыборной кампанией, так и концертной работой.

"Да, конечно, Владимир заявлял, что он готов к этим дебатам. Единственное, я не совсем понимаю по графикам, это вопрос к пресс-службе. А в рамках того, насколько это нужно украинскому обществу, это тоже вопрос. Как показывает практика, люди уже устали от обещаний, которые они получают, в том числе и в рамках дебатов, и в рамках избирательных кампаний от представителей действующих политических элит", – рассказал OBOZREVATEL один из руководителей кампании Зеленского Дмитрий Разумков.

Владимир Зеленский

Затем позицию штаба конкретизировал и его советник Руслан Рябошапка.

"Я не вижу в этом смысла. Какие вопросы к Зеленского могут быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты?", — заявил Рябошапка в эфире "Громадського" в понедельник, 1 апреля.

По его словам, дебаты могут превратиться в "собачьи бои", в ходе которых оппоненты не дискутируют о политических программах, а устраивают шоу. В итоге в штабе Зеленского и вовсе призвали президента сначала извиниться за обидные высказывания, а затем уже перейти к конкретике.

Сторонники Петра Порошенка, а также общественные активисты и рядовые украинцы запустили в социальных сетях кампанию #хочубачитидебати с призывом к кандидатам выйти и сразиться интеллектуально. Сторонники же Владимира Зеленского припоминают высказывания Порошенко времен выборов 2014 года, когда он имел схожий рейтинговый перевес перед Юлией Тимошенко.

"Я не хочу сейчас устраивать "собачьи бои", в условиях, когда Украина на войне", — сказал Порошенко.

Петр Порошенко

Сильный ход сделал уже и сам Владимир Зеленский вечером, 3 апреля. Он позвал на дебаты действующего президента, а также дал ему ровно 24 часа на ответ.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет, я — это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов и вот мои условия", — заявил Зеленский.

"Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты обязательно должны пройти медицинскую экспертизу и доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Украине нужен здоровый президент.

В знак уважения к третьей части граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским", — продолжил он.

На странице команды Зеленского в Facebook также начали вести обратный отсчет с момента обнародования заявления.

В данной ситуации Зеленский постарался вывести Петра Порошенко из равновесия, создав ему неудобную ситуацию. В команде Гаранта пока ответила лишь народный депутат Мария Ионова. В эфире "Громадського" заявила, что действующий президент не пойдет на стадион проводить дебаты, а сделает это в телестудии. Правда, официальной позиции Администрации президента или кандидата пока нет.

При этом, в пресс-службе НСК "Олимпийский" заявили, что предприятие не получало никаких официальных заявок и проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины.

"Предложение одного из кандидатов провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве — его собственная инициатива. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе", – сказано в заявлении. В том случае, если соответствующие предложения поступят, администрация стадиона пообещала рассматривать их в рабочем порядке.

В соответствии со ст. 62 Закона "О выборах президента Украины", кандидаты должны встретиться в прямом эфире вечером между 19 и 22 часами. Дебаты не должны длиться более 60 минут. Примечательно, что Зеленский и Порошенко имеют право отказаться от участия. В случае отсутствия одного из кандидатов, выделенное ему время переходит к оппоненту.

Кто победит и кому это выгодно?

С точки зрения рейтинга и политологии, любая информационная встреча с оппонентом сейчас выгодна действующему президенту. С одной стороны, он занял второе место, его рейтинг в 2 раза меньше.

С другой — учитывая отсутствие у Владимира Зеленского политического опыта, преимущество в дебатах должно быть у Петра Порошенко. Правда, поможет ли ему это?

Опрошенные OBOZREVATEL социологи уверены, максимум, что могут сделать дебаты за день до выборов (при наихудшем развитии событий для одного из кандидатов), отнять у него несколько процентов.

По мнению социолога Татьяны Песковской, повлиять на выбор людей дебаты сильно не смогут. Ее коллега, заместитель директора социологической службы Центр Разумкова Михаил Онищенко считает, что влияние может быть в том случае, если один из кандидатов откровенно их проиграет.

Петр Порошенко

Владимир Зеленский

“Определенное влияние может быть, но радикально изменить ситуацию не смогут. Многое будет зависеть от того, как они пройдут, как будет себя вести тот или иной кандидат. Если выступление будет провальным, то это может существенно повлиять. Но снова же, нужно смотреть на выступление, как это взаимодействует с другими факторами. Правда, конечно, в процентном соотношении влияние дебатов просчитать нельзя”, — пояснил Онищенко.

Представитель Центра “Социальный мониторинг” Дмитрий Дмитрук уверен, дебаты выгодны в первую очередь действующему президенту.

“Обычно ядерный электорат независимо от выступления кандидата остается при нем. Дебаты — не для сторонников кандидата, а для тех, кто не определился. Каждый из этих кандидатов будет смотреть, на сколько ему это выгодно и сможет ли он подтянуть себе избирателей. По сегодняшним позициям более высокий рейтинг у Зеленского, ему дебаты невыгодны. Он все равно удерживает аудиторию. Порошенко же наоборот должен привлечь себе новых сторонников. Думаю, решать будут технологи уже на финальном этапе”, — пояснил социолог.

Что предлагают в Раде?

В украинском парламенте уже зарегистрировали проект закона, который обязывает кандидатов идти на дебаты. К слову, его авторами стала народный депутат от Блока Петра Порошенко Мария Ионова, а также первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая также входит в команду БПП.

“Обязательные теледебаты станут залогом публичности и открытости избирательного процесса, что будет, в свою очередь, гарантией получения избирателями полной, объективной информации о кандидатах на пост Президента Украины для формирования сознательной позиции при голосовании”, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом, если кандидат по каким-то причинам избежал дебатов, Центральная избирательная комиссия снимает его с гонки.

“В случае отказа одного из кандидатов, включенного в избирательный бюллетень для повторного голосования, принять участие в теледебатах или невозможности его участия в них, ЦИК безотлагательно принимает решение об отмене регистрации этого кандидата, а выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату для проведения предвыборной агитации”, — указано в тексте проекта закона.

Аналогичная петиция появилась и на сайте Верховной Рады. Ее авторы также призывают законодательно закрепить дебаты кандидатов в президенты. На момент написания материала она собрала более 22 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения. Так что, Зеленский и Порошенко выйдут на дебаты?

У этой идеи есть шанс на голосование в целом только в одном случае — если народные депутаты успеют за две пленарные недели до второго тура выборов пройти закон об украинском языке. Сейчас в парламенте идет процесс рассмотрения правок и с большой долей вероятности процесс принятия закона растянется уже и на май, когда закон для этой президентской гонки станет уже неактуальным.

Как проходят дебаты в мире и что было в Украине?

Живая дискуссия кандидатов на пост главы государства — популярная практика во многих странах мира. В США дебаты лидеров Демократической и Республиканской партий возведены в целый культ. Они проходят в несколько этапов, затрагивают несколько тем и превращаются в настоящее шоу.

К примеру, первые дебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в сентябре 2016 года посмотрели рекордные 84 миллиона человек. Предыдущий рекорд был установлен 36 лет назад. Президентские дебаты Джимми Картера и Рональда Рейгана в 1980-м году привлекли к экранам 80,6 млн зрителей.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Аналогичный подход используется и в Германии. В сентябре 2017 году действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с кандидатом от Социал-демократической партии Мартином Шульцом. Противоборствующей дискуссии не получилось, но кандидаты все же получили возможность обменяться мнениями.

В Украине, к сожалению, культура дебатов практически не развита. Частично ее заменяют регулярные программы и шоу на рейтинговых телеканалах, но обычно в предвыборный период первые лица партий или кандидаты в президенты стараются участвовать в таких проектах на своих условиях. Чаще всего форматы называются “теплой ванной”, где политик получает возможность монолога, а эксперты попросту не задают ему сложных вопросов.

Среди президентов самыми смелыми были Виктор Ющенко и Виктор Янукович. В ноябре 2004 года во время президентской кампании кандидаты сошлись в дебатной схватке, которая запомнилась украинцам больше курьезами, чем продуманными или яркими идеями.

Фразы: “Будьте мужчиной” и “Бог вам судья” от Виктора Януковича. И не менее интересные ответы Виктора Ющенко в стиле “Эти руки ничего не крали”.

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