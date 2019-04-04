"Знаем слабые места": в команде Зеленского рассказали, чего ждать от дебатов

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского намерены поднять вопрос коррупции в оборонной сфере и задействовать его как оружие в политической борьбе против нынешнего главы государства Петра Порошенко.
Об этом рассказал глава digital-направления в штабе Зеленского Михаил Федеров, сообщает "Новое время".
По его словам, "Зе!Команда примется более жестко критиковать президента". Перед первым туром они этого не делали, так как в гонке участвовало 39 кандидатов. Выделять кого-либо из конкурентов, по мнению Федорова, не имело смысла. Теперь же якобы стоит начать открыто говорить о недостатках оппонента и его провалах.
Владимир Зеленский
"Мы знаем его слабые места и не хотим, чтобы он стал президентом. Я этого искренне не хочу", — сказал Федоров.
Он уточнил, что команда шоумена будет много говорить о коррупции и мародерстве в армии. "Я хочу, чтобы больше людей об этом узнало", — объяснил представитель штаба Зеленского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 марта Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко.
1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила лидеров избирательной гонки на теледебаты, которые назначены на 19 апреля.
2 апреля в штабе Зеленского заявили, что кандидат готов к встрече с Порошенко, однако если позволит график студии "Квартал 95".
Порошенко сначала сказал, что не видит смысла в подобных "собачьих боях", однако вскоре сам вызвал Зеленского на дебаты.
3 апреля Зеленский выдвинул Порошенко требование об участии в дебатах на стадионе "Олимпийский".
Порошенко принял приглашение на дебаты, однако напомнил оппоненту о том, что их формат прописан в законодательстве.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!