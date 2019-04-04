"Знаем слабые места": в команде Зеленского рассказали, чего ждать от дебатов

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского намерены поднять вопрос коррупции в оборонной сфере и задействовать его как оружие в политической борьбе против нынешнего главы государства Петра Порошенко.

Об этом рассказал глава digital-направления в штабе Зеленского Михаил Федеров, сообщает "Новое время".

По его словам, "Зе!Команда примется более жестко критиковать президента". Перед первым туром они этого не делали, так как в гонке участвовало 39 кандидатов. Выделять кого-либо из конкурентов, по мнению Федорова, не имело смысла. Теперь же якобы стоит начать открыто говорить о недостатках оппонента и его провалах.

Владимир Зеленский

"Мы знаем его слабые места и не хотим, чтобы он стал президентом. Я этого искренне не хочу", — сказал Федоров.

Он уточнил, что команда шоумена будет много говорить о коррупции и мародерстве в армии. "Я хочу, чтобы больше людей об этом узнало", — объяснил представитель штаба Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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