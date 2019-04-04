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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Знаем слабые места": в команде Зеленского рассказали, чего ждать от дебатов

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В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского намерены поднять вопрос коррупции в оборонной сфере и задействовать его как оружие в политической борьбе против нынешнего главы государства Петра Порошенко.

Об этом рассказал глава digital-направления в штабе Зеленского Михаил Федеров, сообщает "Новое время".

По его словам, "Зе!Команда примется более жестко критиковать президента". Перед первым туром они этого не делали, так как в гонке участвовало 39 кандидатов. Выделять кого-либо из конкурентов, по мнению Федорова, не имело смысла. Теперь же якобы стоит начать открыто говорить о недостатках оппонента и его провалах.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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"Мы знаем его слабые места и не хотим, чтобы он стал президентом. Я этого искренне не хочу", — сказал Федоров.

Он уточнил, что команда шоумена будет много говорить о коррупции и мародерстве в армии. "Я хочу, чтобы больше людей об этом узнало", — объяснил представитель штаба Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ваше общее слабое место в том, что вы важные для Украины вопросы не собираетесь своему оппоненту задавать. Что вас связывает с народом Украины и с чего вы решили, что ваша кандидатура лучший выбор для украинцев? Что определяет народ Украины и как вы к этому причастны? Как вы можете гарантировать власть народа, если вы не знаете кто народ и что объединяет его поколения? Ст.5 Конституции Украины заявляет, что народ власть, так как же вы это положение дел гарантировать можете, если для вас народ никто, ведь тот кто никто властью обладать не может? Дурилки картонные, дятлы дермантиновяе, да куда в с вашими фигеле-мигеле лезете-то на себя беду накликая?
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