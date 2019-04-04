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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Мы готовы!" В МВД также ответили на предложение Зеленского о дебатах

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Министерство внутренних дел Украины готово обеспечить охрану дебатов между лидерами президентской гонки на выборах-2019 Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский".

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook. По его словам, сотрудники министерства – Национальная полиция, Национальная гвардия, и ГоСЧС – уже имеют опыт работы на стадионе.

"Стадион, так стадион. Не в первый раз. Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов", – написал он.

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Дебаты Зеленский vs Порошенко: кому выгодно и кто победит

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты. Вскоре после этого появился ответ главы государства.

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Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Петя не зассал. Молодца.)
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Medved Vladislav
Medved Vladislav
Бешенство Ватки, Господи , сколько вас,порохоботов, развелось
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