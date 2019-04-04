"Мы готовы!" В МВД также ответили на предложение Зеленского о дебатах

Министерство внутренних дел Украины готово обеспечить охрану дебатов между лидерами президентской гонки на выборах-2019 Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский".

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook. По его словам, сотрудники министерства – Национальная полиция, Национальная гвардия, и ГоСЧС – уже имеют опыт работы на стадионе.

"Стадион, так стадион. Не в первый раз. Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты. Вскоре после этого появился ответ главы государства.

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