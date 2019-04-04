Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как проголосовали украинцы в регионах

Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% избирательных протоколов со всех окружных комиссий сообщила, какие кандидаты получили большинство голосов в регионах Украины.
У лидера избирательной гонки Владимира Зеленского 30,24% голосов, у Петра Порошенко — 15,95%. Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко с 13,40% голосов не прошла во второй тур.
Наиболее активно проголосовали Львовская, Волынская, Киевская, Тернопольская и Днепропетровская области, а также Киев.
Так, согласно окончательным данным, Владимир Зеленский лидирует в следующих областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской, Ривненской областях и в Киеве.
Выборы в Украине
Пресс-служба Нацполиции Украины
Петра Порошенко поддержали во Львовской и Тернопольской областях. Тимошенко же заняла лидирующую позицию в Ивано-Франковской области.
Порошенко выиграл у Тимошенко по окончательным подсчетам в следующих областях:
Львовская область
Тернопольская область
Ривненская область
Ивано-Франковская область
Винницкая область
Волынская область
Донецкая область
Херсонская область
Одесская область
Харьковская область
Запорожская область
Луганская область
г. Киев
Тимошенко выиграла у Порошенко:
Киевская область
Хмельницкая область
Житомирская область
Черновицкая область
Черниговская область
Черкасская область
Кировоградская область
Днепропетровская область
Закарпатская область
Сумская область
Полтавская область
Николаевская область
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины.
Лидеры гонки определились еще на этапе экзит-полов. По итогам Национального экзит-пола, Зеленский получил 30,6% голосов, а Порошенко — 17,8%.
Во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, прошли Зеленский и Порошенко.
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