МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как проголосовали украинцы в регионах

1.9тЧитать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% избирательных протоколов со всех окружных комиссий сообщила, какие кандидаты получили большинство голосов в регионах Украины.

У лидера избирательной гонки Владимира Зеленского 30,24% голосов, у Петра Порошенко — 15,95%. Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко с 13,40% голосов не прошла во второй тур.

Наиболее активно проголосовали Львовская, Волынская, Киевская, Тернопольская и Днепропетровская области, а также Киев.

Так, согласно окончательным данным, Владимир Зеленский лидирует в следующих областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской, Ривненской областях и в Киеве.

Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как проголосовали украинцы в регионах

Выборы в Украине

Выборы в Украине

Пресс-служба Нацполиции Украины

Петра Порошенко поддержали во Львовской и Тернопольской областях. Тимошенко же заняла лидирующую позицию в Ивано-Франковской области.

Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как проголосовали украинцы в регионах
Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как проголосовали украинцы в регионах

Порошенко выиграл у Тимошенко по окончательным подсчетам в следующих областях:

  • Львовская область

  • Тернопольская область

  • Ривненская область

  • Ивано-Франковская область

  • Винницкая область

  • Волынская область

  • Донецкая область

  • Херсонская область

  • Одесская область

  • Харьковская область

  • Запорожская область

  • Луганская область

  • г. Киев

Новости
Выборы-2019: как хитрят социологи и чего ждать во втором туре

Тимошенко выиграла у Порошенко:

  • Киевская область

  • Хмельницкая область

  • Житомирская область

  • Черновицкая область

  • Черниговская область

  • Черкасская область

  • Кировоградская область

  • Днепропетровская область

  • Закарпатская область

  • Сумская область

  • Полтавская область

  • Николаевская область

Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как проголосовали украинцы в регионах
Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как проголосовали украинцы в регионах

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЮлия Тимошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
0
Смешно
2
Интересно
6
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Cobra Verde
Cobra Verde
явка на выборах была меньше 20%, Украина доказала всему Миру, что демократы спокойно подтасовывают голоса и рисуют явку от фонаря. В реалии, во всем Мире народ от власти отказался и перестал голосовать. Демократия умерла, теперь мировая иудейская власть правит Миром по Воле Бога.....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения