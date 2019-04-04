Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как проголосовали украинцы в регионах

Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% избирательных протоколов со всех окружных комиссий сообщила, какие кандидаты получили большинство голосов в регионах Украины.

У лидера избирательной гонки Владимира Зеленского 30,24% голосов, у Петра Порошенко — 15,95%. Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко с 13,40% голосов не прошла во второй тур.

Наиболее активно проголосовали Львовская, Волынская, Киевская, Тернопольская и Днепропетровская области, а также Киев.

Так, согласно окончательным данным, Владимир Зеленский лидирует в следующих областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской, Ривненской областях и в Киеве.

Выборы в Украине Пресс-служба Нацполиции Украины

Петра Порошенко поддержали во Львовской и Тернопольской областях. Тимошенко же заняла лидирующую позицию в Ивано-Франковской области.

Порошенко выиграл у Тимошенко по окончательным подсчетам в следующих областях:

Львовская область

Тернопольская область

Ривненская область

Ивано-Франковская область

Винницкая область

Волынская область

Донецкая область

Херсонская область

Одесская область

Харьковская область

Запорожская область

Луганская область

г. Киев

Тимошенко выиграла у Порошенко:

Киевская область

Хмельницкая область

Житомирская область

Черновицкая область

Черниговская область

Черкасская область

Кировоградская область

Днепропетровская область

Закарпатская область

Сумская область

Полтавская область

Николаевская область

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