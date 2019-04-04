Скандал с "русским следом" в послании Зеленского: что известно

Информация о том, что права на ролик Владимира Зеленского, где кандидат в президенты Украины вызывает на дебаты своего оппонента Петра Порошенко, принадлежат компании Kedoo Entertainment Russia, оказалась фейком.

Ранее в сети распространилась информация о том, что управление авторскими правами всего видео, что транслируется с YouTube-канала "Зе!Президент" официально передано Kedoo Entertainment Russia. Об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист Андрей Булгаров, в подтверждение опубликовав скрин с телеканала YouTube.

"Уже несколько лет как эта фирма (Kedoo Entertainment Russia) заключила контракт с Первым каналом (Россия), ВГТРК. А также с рядом других крупных производителей российского медиаконтента. И вот уже несколько лет данная контора под крышей оооочень авторитетных людей в Кремле занимается банальным рэкетом ютуб-пользователей", – написал Булгаров.

Эту информацию также распространили на своих страницах в соцсетях первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко и народный депутат от БПП Владимир Арьев.

Хочете дізнатись, в кого авторські права на виборчі агітки Зе? Правда, цікаво? Виборча кампанія, напевно, того ж авторства. Стиль видає. pic.twitter.com/vhwxQDzb94 — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 4 апреля 2019 г.

OBOZREVATEL связался с предвыборным штабом Владимира Зеленского, где нам опровергли данные обвинения.

Позже на своей странице в Facebook эту информацию опровергла и Ирина Геращенко, удалив свой предыдущий пост с обвинениями.

"Это о дорогом и пафосном ролике Зе на стадионе. Его снимали местные продакшн, как выяснилось, а РФ-компашки просто сразу радостно его залили себе и обозначили своего фаворита на украинских выборах", – пишет вице-спикер.

"Юрист Ольга Деркач, профессионал в авторском праве отметила, что фиктивный правообладатель – робот, который автоматически забивает авторские права на весь контент, который был использован в новостях РФ", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила лидеров избирательной гонки на теледебаты, которые назначены на 19 апреля.

2 апреля в штабе Зеленского заявили, что кандидат готов к встрече с Порошенко, однако если позволит график студии "Квартал 95".

4 апреля Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты. Вскоре после этого появился и его ответ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал