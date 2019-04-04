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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Скандал с "русским следом" в послании Зеленского: что известно

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Информация о том, что права на ролик Владимира Зеленского, где кандидат в президенты Украины вызывает на дебаты своего оппонента Петра Порошенко, принадлежат компании Kedoo Entertainment Russia, оказалась фейком.

Ранее в сети распространилась информация о том, что управление авторскими правами всего видео, что транслируется с YouTube-канала "Зе!Президент" официально передано Kedoo Entertainment Russia. Об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист Андрей Булгаров, в подтверждение опубликовав скрин с телеканала YouTube.

"Уже несколько лет как эта фирма (Kedoo Entertainment Russia) заключила контракт с Первым каналом (Россия), ВГТРК. А также с рядом других крупных производителей российского медиаконтента. И вот уже несколько лет данная контора под крышей оооочень авторитетных людей в Кремле занимается банальным рэкетом ютуб-пользователей", – написал Булгаров.

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Эту информацию также распространили на своих страницах в соцсетях первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко и народный депутат от БПП Владимир Арьев.

OBOZREVATEL связался с предвыборным штабом Владимира Зеленского, где нам опровергли данные обвинения.

Позже на своей странице в Facebook эту информацию опровергла и Ирина Геращенко, удалив свой предыдущий пост с обвинениями.

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"Это о дорогом и пафосном ролике Зе на стадионе. Его снимали местные продакшн, как выяснилось, а РФ-компашки просто сразу радостно его залили себе и обозначили своего фаворита на украинских выборах", – пишет вице-спикер.

"Юрист Ольга Деркач, профессионал в авторском праве отметила, что фиктивный правообладатель – робот, который автоматически забивает авторские права на весь контент, который был использован в новостях РФ", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Армія,Мова,Віра-16% пожрать,посрать,поржать-30% немає слів....
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1
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Канали Коломойського,Фірташа,Пінчука,Медведчука топлять за Зе. А ви і далі думайте,шо він буде боротися з олігархами.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Чекали на троянського коня від путіна,а дочекалися віслюка коломойського...)))
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