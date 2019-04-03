Зеленский vs Порошенко: как голосовали украинские военные. Финальные результаты

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал финальные результаты голосования на специальных избирательных участках для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

На 79 участках в зоне Операции Объединенных сил проголосовали следующим образом (данные 99,9% протоколов):

1. Петр Порошенко - 12844

2. Владимир Зеленский - 12423

3. Анатолий Гриценко - 1507

4. Юлия Тимошенко - 1084

5. Игорь Смешко - 1022

6. Руслан Кошулинский - 1008

7. Олег Ляшко - 711

8. Юрий Бойко - 601

9. Александр Вилкул - 351

Данные на спецучастке в военном городке учебного центра ВСУ в Старичах, где проходит подготовка частей ВСУ с инструкторами НАТО:

1. Владимир Зеленский - 902

2. Петр Порошенко - 597

На спецучастке в Днепровском военном госпитале:

1. Владимир Зеленский - 72

2. Петр Порошенко - 17

"До сих пор Зеленский ничего не говорил об армии, то есть голосование было протестным, как выражение не согласия с действующим положением вещей в ВСУ. Люди видят изменения, и главнокомандующий получил значительную поддержку. Но большая часть голосов все-таки отдана оппозиционным кандидатам, потому что слишком многое в армии требует реформ, и реформы остро необходимы, и кроме политических изменений военнослужащие не видят других путей решения", - отметил Бутусов в Facebook.

По его словам, протестные настроения в армии были широко распространены, никакой неожиданности здесь нет, просто все пять лет пропаганда утверждала, что все хорошо, а любую критику жестко подавляли как происки "зрадофилов", поэтому протестные настроения люди выразили при голосовании.

"Отдельно нельзя не упомянуть результат Бойко и Вилкула - в зоне ООС по сути можно два батальона укомплектовать из военнослужащих - сторонников мира и сближения с РФ. Голосуют осознанно, могли ведь и не брать бюллетень, но находясь на фронте решили выразить гражданскую позицию. С одной стороны - демократия, а с другой - огромный провал кадровой работы в войсках", - добавил он.

Журналист отметил, что не было ни одного сообщения о нарушениях в ходе голосования на выборах на военных участках.

Отметим, в целом по результатам обработки 99,9% избирательных протоколов, больше всего голосов в Донецкой области отдали за Юрия Бойко, на втором месте – Владимир Зеленский, на третьем – Петр Порошенко.

В Луганской области места распределились следующим образом: 1 - Юрий Бойко, 2 - Владимир Зеленский, 3 - Александр Вилкул, 4 - Петр Порошенко.

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