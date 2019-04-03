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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Украина – не просто место на карте!" Гройсман обратился с призывом из-за выборов президента

8.4тЧитать материал на украинском

Украина – это не просто место на карте, а первый тур президентских выборов показал, что страна разделяет демократические ценности.

Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман, отметив, что граждане выбирают не просто политиков, а свое будущее.

"Высокая явка – это следствие того, что мы любые изменения можем делать только вместе, посредством принятия ответственных решений, посредством своей собственной ответственности и ответственности миллионов людей", — сказал он.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Укринформ

"Мы доказали сами себе и всему миру, что являемся абсолютно демократической страной с прекрасными гражданами, имеющими возможность совершенно свободно прийти и проголосовать так, как они считают это необходимым", — добавил Гройсман.

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Он призвал не поддаваться разочарованиям, как бы ни было сложно, потому что особенно в последние годы "мы утверждаем собственную независимость".

По его мнению, любой результат дается только через серьезную и системную работу.

"Украина – это не просто место на карте. Украина – это большая, европейская, демократическая 45-миллионная страна с безграничными возможностями. И для нас важно, чтобы мы реализовали свои возможности и смогли реализовать то, что соответствует мечтам миллионов. Молжны любить нашу страну, быть ответственными гражданами и чувствовать свою ответственность за государство и добросовестно делать свое дело. Каждый вклад важен. Призываю всех – осмыслить и для себя определить, что Украина – это не просто место на карте. это наш дом, будущее которого зависит от каждого из нас. Наш успех – обязательный и мы его достигнем", – подчеркнул премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
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Linneman Betty
Linneman Betty
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Первый тур показал, что Украина летит в пропасть.
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Новиков Олександр
Новиков Олександр
Перший тур показав, що в країні 60% дебілів, а 30% - прибиті наглухо ідіоти
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