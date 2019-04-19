"Вы врете!" Зеленский назвал себя "приговором" Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что станет приговором для действующего главы государства Петра Порошенко.
Такое утверждение прозвучало в ходе предвыборных дебатов, которые проходят на НСК "Олимпийский" в Киеве (видео смотрите здесь).
"Я не ваш оппонент, я - ваш приговор. Я прятался от повесток?! Я был очень много раз в АТО. От кого я прячусь? От каких повесток? Я - публичный человек, и мне не смогли вручить повестку? О чем вы сейчас говорите? Вы опять врете, Петр Алексеевич!" - ответил он на вопрос действующего гаранта.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.
Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.
11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.
14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.
ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".
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