"Вы врете!" Зеленский назвал себя "приговором" Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что станет приговором для действующего главы государства Петра Порошенко.

Такое утверждение прозвучало в ходе предвыборных дебатов, которые проходят на НСК "Олимпийский" в Киеве (видео смотрите здесь).

"Я не ваш оппонент, я - ваш приговор. Я прятался от повесток?! Я был очень много раз в АТО. От кого я прячусь? От каких повесток? Я - публичный человек, и мне не смогли вручить повестку? О чем вы сейчас говорите? Вы опять врете, Петр Алексеевич!" - ответил он на вопрос действующего гаранта.

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