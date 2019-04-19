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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Вы врете!" Зеленский назвал себя "приговором" Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что станет приговором для действующего главы государства Петра Порошенко.

Такое утверждение прозвучало в ходе предвыборных дебатов, которые проходят на НСК "Олимпийский" в Киеве (видео смотрите здесь).

"Я не ваш оппонент, я - ваш приговор. Я прятался от повесток?! Я был очень много раз в АТО. От кого я прячусь? От каких повесток? Я - публичный человек, и мне не смогли вручить повестку? О чем вы сейчас говорите? Вы опять врете, Петр Алексеевич!" - ответил он на вопрос действующего гаранта.

"Вы врете!" Зеленский назвал себя "приговором" Порошенко

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский в своем первом заявлении настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что якобы "не хотел менять правила". Изначально Порошенко принял его вызов.

  • Однако, потом действующий глава государства изменил условие и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.

  • 11 апреля Порошенко внезапно предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля. В итоге, между кандидатами произошла перепалка в прямом эфире.

  • 14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.

  • ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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М Олег
М Олег
Вполне вероятно, что госдеп США согласует Зеленскому арест Порошенко!!! Порох уже давно отработанный материал!!!
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