"Ви брешете!" Зеленський назвав себе "вироком" Порошенка

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що стане вироком для чинного глави держави Петра Порошенка.
Таке твердження прозвучало в ході його передвиборних дебатів із Петром Порошенко, які проходять на НСК "Олімпійський" в Києві (відео дивіться тут).
"Я не ваш опонент, я - ваш вирок. Я ховався від повісток?! Я був дуже багато разів в АТО. Від кого я ховаюся? Від яких повісток? Я - публічна людина, і мені не змогли вручити повістку? Про що ви зараз говорите? Ви знову брешете, Петре Олексійовичу!" - відповів він на запитання чинного гаранта.
Скріншот з відео
Крім цього, Зеленський також відреагував на те, що Порошенко назвав його "котом у мішку".
"Знаєте, краще бути котом у мішку, ніж вовком в овечій шкурі", - різко відповів новоспечений політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський в своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що нібито "не хотів міняти правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.
Однак, потім чинний глава держави змінив умови і запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися по телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня. У підсумку, між кандидатами сталася перепалка в прямому ефірі.
14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті чинний президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.
ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участі в теледебатах на "Суспільному".
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