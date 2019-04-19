"Ви брешете!" Зеленський назвав себе "вироком" Порошенка

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що стане вироком для чинного глави держави Петра Порошенка.

Таке твердження прозвучало в ході його передвиборних дебатів із Петром Порошенко, які проходять на НСК "Олімпійський" в Києві (відео дивіться тут).

"Я не ваш опонент, я - ваш вирок. Я ховався від повісток?! Я був дуже багато разів в АТО. Від кого я ховаюся? Від яких повісток? Я - публічна людина, і мені не змогли вручити повістку? Про що ви зараз говорите? Ви знову брешете, Петре Олексійовичу!" - відповів він на запитання чинного гаранта.

Скріншот з відео

Крім цього, Зеленський також відреагував на те, що Порошенко назвав його "котом у мішку".

"Знаєте, краще бути котом у мішку, ніж вовком в овечій шкурі", - різко відповів новоспечений політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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