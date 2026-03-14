'Выглядит нездоровой и истощенной': Деми Мур смутила фанатов своим внешним видом после последнего выхода в свет. Видео

Американская актриса Деми Мур оказалась в центре внимания после недавнего появления на красной дорожке фестиваля South by Southwest в Техасе. 63-летняя звезда вышла на публику в стильном платье, которое подчеркнуло ее фигуру, поэтому фанатам сразу бросилось в глаза, что она заметно потеряла вес.

Артистка всегда отличалась своей стройной фигурой, однако теперь имела значительно более худощавый вид чем обычно, пишет Daily Mail. Такие изменения во внешности Деми Мур не на шутку смутили ее поклонников, поэтому одни начали отмечать, что селебрити имеет нездоровый вид, а другие же обвинили ее в злоупотреблении препаратами для похудения.

Для появления на фестивале актриса выбрала темно-синее платье с глубоким декольте и открытыми плечами. "Изюминки" аутфиту добавил разрез на юбке, который обнажал ногу Деми Мур во время ходьбы, а также оранжевый бантик на талии.

Такой экстравагантный образ знаменитости спровоцировал бурное обсуждение в сети. Многие юзеры считают, что резкое похудение артистки является абсолютно ненормальным, поэтому рекомендуют ей больше есть и не мучить свой организм.

"Да. Давай, Деми, съешь немного пиццы".

"Эта модная волна вокруг "Оземпика" набирает обороты".

"Раньше она была такой привлекательной, а сейчас, кажется, ей нужна медицинская помощь".

"Она как скелет".

"К сожалению, никто из близких не смог сказать ей о том, что она имеет нездоровый и истощенный вид".

"Если она повернется боком, то исчезнет".

