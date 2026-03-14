В шаге от Третьей мировой? Карпентер объяснил, почему война в Украине опаснее иранской

Российско-украинская война может привести к тому, что вся планета окажется на пороге Третьей мировой войны. В то же время, конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, угаснет, хотя и оставит по себе определенные последствия.

При этом в войне России и Украины участвуют все больше стран. Об этом в эфире телеканала Espresso заявил бывший посол США при ОБСЕ и бывший старший директор по европейским вопросам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.

По мнению дипломата, в войне между Россией и Украиной участвуют Северная Корея, Китай и Иран, а также большинство западных стран, поддерживающих Украину. Такое количество участников конфликта, по мнению Карпентер, может привести к началу Третьей мировой войны.

"Война между Россией и Украиной, в которой участвуют Северная Корея, Китай и Иран, а также большинство западных стран, поддерживающих Украину, имеет гораздо больший потенциал для эскалации конфликта масштаба Третьей мировой войны. Россия привлекает на свою сторону другие автократические государства, в то время как Украину поддерживают большинство либеральных демократий мира", – сказал Карпентер.

В то же время Карпентер считает, что нынешний кризис на Ближнем Востоке будет относительно недолгим. Дипломат подчеркнул, что последствия этой войны останутся, поскольку Иран продолжит выполнять свою деятельность, а нынешний режим, скорее всего, сохранит власть. По его мнению, режим, который является врагом США и Запада, вероятно, продолжит месть в ближайшие месяцы и годы.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что сотрудничество между РФ и Ираном представляет серьезную угрозу для мира и может привести к глобальному конфликту. Прежде всего речь идет о таком сотрудничестве в производстве дронов: разведка уже фиксирует российские детали в БпЛА, которые запускает Иран.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия расширяет количество воинских частей на границе с НАТО, предоставляя им боевой опыт в Украине, для того, чтобы "использовать их как центры в военном конфликте с НАТО". Но такой военный конфликт возможен только в случае победного завершения войны в Украине.

