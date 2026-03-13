Люди, прошу, кто видит пост поставьте + в комментариях и сделайте репост!!!

Теневой бан постоянно, люди не видят публикации.

На фронт очень нужна помощь!!!

Далее текст на языке оригинала.

Зрозуміло, що всім важко, але зрозумійте, що війна не закінчилася, напроти, кожного дня тривають важкі бої на всіх напрямках фронту.

Кожного дня десятки загиблих бійців, сотні поранених, зниклих. Шпиталі переповнені, цілодобово везуть важкопоранених.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що відбувається у нас на фронті.

Кожного дня десятки звернень з фронту.

Вже не знаю як до людей докричатися.

Дійсно потрібно тільки саме необхідне.

Дуже прошу долучитися до збору для штурмової бригади та для піхоти, бійці по 2 місяці чекають!

На чотири станції Єкофло – 206000 грн

Два старлинка – 38000 грн

Три генератори – 120000 грн

Планшети – 14 000 грн

Це саме вкрай важливе, бо на фронті все згоріло!

Купила та вже поїхало на фронт:

Три зарядні станції

50 000 грн, 23000 грн та 54000 грн

Дрон Мавік – 2000 евро

На генератор добавила – 16000 грн

Ноутбук для розвідників – 41000 грн

Два старлінка – 39800 грн

Ліки – 7000грн

Рації – 28700 грн

Детектор – 25000 грн

Планшет – 9000 грн

Дякуємо всім за кожну гривню!

Люди, велике прохання 5-20-100 грн, хто як може.

Ціна питання, життя наших захисників.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253