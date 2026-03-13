Блог | На фронт очень нужна помощь: прошу присоединиться к сбору на зарядные станции, старлинки и генераторы
На фронт очень нужна помощь!!!
Зрозуміло, що всім важко, але зрозумійте, що війна не закінчилася, напроти, кожного дня тривають важкі бої на всіх напрямках фронту.
Кожного дня десятки загиблих бійців, сотні поранених, зниклих. Шпиталі переповнені, цілодобово везуть важкопоранених.
Будь ласка, зверніть увагу на те, що відбувається у нас на фронті.
Кожного дня десятки звернень з фронту.
Вже не знаю як до людей докричатися.
Дійсно потрібно тільки саме необхідне.
Дуже прошу долучитися до збору для штурмової бригади та для піхоти, бійці по 2 місяці чекають!
На чотири станції Єкофло – 206000 грн
Два старлинка – 38000 грн
Три генератори – 120000 грн
Планшети – 14 000 грн
Це саме вкрай важливе, бо на фронті все згоріло!
Купила та вже поїхало на фронт:
Три зарядні станції
50 000 грн, 23000 грн та 54000 грн
Дрон Мавік – 2000 евро
На генератор добавила – 16000 грн
Ноутбук для розвідників – 41000 грн
Два старлінка – 39800 грн
Ліки – 7000грн
Рації – 28700 грн
Детектор – 25000 грн
Планшет – 9000 грн
Дякуємо всім за кожну гривню!
Люди, велике прохання 5-20-100 грн, хто як може.
Ціна питання, життя наших захисників.
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253