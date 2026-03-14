Нефть РФ может и не выйти на мировой рынок: Огрызко указал на нюанс с решением Трампа

Российская нефть, на которую Кремль рассчитывает как на источник больших доходов, может так и не попасть на мировой рынок. Причиной могут стать удары по нефтяной инфраструктуре и портам РФ.

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По словам дипломата, президент США Дональд Трамп пытается стабилизировать мировые цены на нефть, поскольку их рост напрямую влияет на настроения американских избирателей.

"Если рядовой американец заправляет свой Ford и платит за галлон бензина на полдоллара больше, то он будет голосовать не за Трампа, а за его соперника. Трамп прекрасно понимает, чем это для него грозит", – сказал Огрызко.

Именно поэтому американская администрация, по словам дипломата, пытается успокоить нефтяной рынок и обеспечить появление на нем большего количества нефти.

В то же время, как отметил Огрызко, существует важный нюанс. Для того чтобы российская нефть попала на мировые рынки, она должна сначала добраться до портов, быть загруженной на танкеры и только после этого отправиться к покупателям.

Однако российские нефтяные порты расположены в зоне досягаемости украинских ударных средств.

"Они находятся в зоне досягаемости украинских хороших дронов, украинских "Фламинго" и других ракет, которые могут реально влиять на ситуацию и на те планы, которые строит Путин", – пояснил дипломат.

По мнению Огрызко, именно эти факторы могут сорвать планы Кремля. Хотя некоторые эксперты уже подсчитывают возможные доходы России и говорят о миллиардах долларов, которые она может заработать на продаже нефти, существует и противоположный сценарий.

В этом контексте дипломат обратил внимание на последние удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре. Ситуация на этих объектах, по его словам, свидетельствует о том, что российская нефтяная отрасль остается уязвимой.

"И если наши добрые дроны и "фламинго" этому поспособствуют, то Путин будет считать не прибыли, а убытки. Поэтому я бы не делал из этого сейчас большой трагедии", – говорит он.

В то же время он признал, что определенная часть российской нефти все же будет продана. Речь идет о так называемом "сером флоте" танкеров, который уже длительное время находится в мировом океане с примерно 50 миллионами баррелей нефти на борту.

"Это правда. А вот что касается остального, то здесь уже вопрос: позволим мы это или не позволим", – резюмировал Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, США временно ослабили санкции против российской нефти и разрешили всем странам покупать сырье, загруженное по состоянию на 12 марта. На сайте американского Минфина уже опубликована соответствующая лицензия. Такое решение приняли с целью поддержания стабильности на мировых энергетических рынках и удержания низких цен на нефть.

Эксперты Института изучения войны считают, что Администрация президента США Дональда Трампа частично отменила санкции против российской нефтяной отрасли. Теперь Москва сможет получать прибыль, а экономический эффект от длительных санкционных ограничений в определенной степени утрачен. Решение Вашингтона позволило России избежать сложного для нее сценария войны против Украины, способность агрессора продолжать боевые действия против соседнего государства снова растет.

