Еще в феврале премьер Свириденко известила, что после переговоров с МВФ все налоговые и таможенные изменения, требовавшиеся от Украины, выведены из категории "prior actions" [то есть требуемых к принятию безотлагательно] и станут "структурными маяками", которые нужно будет выполнить позднее [как-нибудь потом].

Для этого все [дикарские] законопроекты – о цифровых платформах, обложении посылок, продолжении действия 5% военного сбора, а также введения НДС для "упрощенных" ФОПов – должны были объединиться в один большой законопроект "Beautiful Tax Bill" [и вместе одновременно в нем похоронены].

Причем по поводу НДС для ФОПов была достигнута договоренность, что потолок [в действительности – порог] для его применения будет увеличен с 1 до 4 млн гривен [даже если это обложение когда-то каким-то чудом вообще примут].

Но все уже тогда были уверены, что теперь за этот "бывший ультиматум" никто не проголосует, ибо все депутаты поняли: им до этого нагло врали.

Таким образом, больше угроза "или голосуем, или не будет денег" никогда уже не сработает, что мы все недавно и увидели.

Зачем же был устроен весь этот лживый балаган с самого начала?

Моя версия – следующая.

Полностью согласен с теми, кто настаивает: все так называемые "ультимативные налоговые требования МВФ" - это на самом деле просто прихоти-хотелки нашего непрофессионального Минфина.

Так вот, в сложное политически время ни МВФ, ни даже Правительство не захотели брать на себя за эти демонстративно бессмысленные решения ответственность и потому грамотно рассудили вместе в ходе неожиданных "сложных переговоров", что дешевле будет "перенести в маяки"…