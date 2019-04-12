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Выборы президента Украины 2019

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"Признак слабости": психолог назвал победителя в перепалке Порошенко и Зеленского

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Политический поединок между двумя кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" выиграл действующий глава государства.

"Рассматривать этот поединок можно с точки зрения психологии игр, так как политический поединок – это игра, она проводится по собственному сценарию и правилам, состоит из нескольких ходов. Первый ход, довольно провокационный, сделал Петр Алексеевич – он приехал на чужую территорию неожиданно, и это была довольно агрессивная и эффективная стратегия", – сказал в комментарии OBOZREVATEL психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

По его словам, Зеленский в данном случае скорее проиграл.

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"То, что он бросил трубку, а он ее бросил, чтобы там не говорили, – это признак слабости. Он покинул ту территорию, на которой происходит поединок, убежал с ринга", – отметил психолог.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Ким отмечает, что Порошенко, будучи на чужой территории, выдержал удар, захватил пространство и вполне руководил обстоятельствами и разговором. В то же время Зеленский показал свою неготовность к публичным дебатам.

"Мне кажется, что дебатов все же не будет, потому что возможностей их провести уже было много, и этот эмоциональный проигрыш Зеленского лишь доказывает неготовность кандидата", – считает психолог.

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Однако, если дебаты все же состоятся, у Зеленского есть шансы их не провалить, говорит Ким.

"Если же дебаты состоятся, и он будет держаться эмоциональной позиции, будет говорить на языке клише, как это делал Янукович в 2010 году, когда он изучил 5-6 ключевых фраз и ими отбивался. Это очень удобная технология, поэтому думаю, что Зеленский также может изучить несколько ключевых фраз, которые он будет раз за разом повторять. Поэтому какие-то шансы у него есть", – пояснил Ким.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Semenov Igor
Semenov Igor
Выборы президента... кто станет...какие шансы все это интересно на этом этапе. А какая разница кто станет? Допустим станет некий виртуальный президент, который искоренит коррупцию (???), не будет своих друзей и родственников вводить во власть, не будет злоупотреблять и т.д., ну а дальше то что? Промышленность Украины пала очень и очень низко, масса производств практически не работают или влачат жалкое существование, а многие просто закрыты. Что бы то или иное производство (любого вита продукции) было успешно надо сделать следующее: а) Практически полностью переоснастить производство и поставить экономически обоснованные производственные линии. б) Подобрать и обучить персонал. Обеспечить продажу тех или иных изделий, промышленных продуктов в достаточно большом объеме, а для этого нужно иметь достаточно малую себестоимость, конкурентные цены и большой рынок сбыта. Тогда производственное предприятие будет жить, работать и приносить прибыль, а работники будут иметь нормальную зарплату. Ну вот как то так. А теперь можно порассуждать - откроет ли свой рынок Европа для товаров с Украины и, тем самым, создаст ли Европа конкуренцию извне своим предприятиям, своим производителям? Поделится ли Европа с Украиной рабочими местами в ущерб своим гражданам? Думаю, что нет. Греция - достаточно маленькая страна, но жила и работала. После вступления в ЕС в Греции были закрыты две верфи, которые работали, два сталелитейных завода, было свернуто выращивание оливок и персиков - все это есть в Европе, в Испании а все это в Греции - не надо. Взамен этого дали компенсации.... - Вся Греция в долгах, как в шелках. А что с производствами в странах Прибалтики? Почему Европа не усовершенствовала завод ВЭФ, РАФ и другие, была вынуждена закрыт АЭС с дешевой энергией? А потому, что в ЕС все это есть! И теперь Прибалтика покупает электроэнергию и дорогую электроэнергию у ЕС. Размно? Да, для Европы, а для Прибалтики? Я уже не говорю о пресловутых шпротах, сколько изготовителей в Прибалтики этих шпрот заккрылось? А российский рынок закрыт и для Прибалтики и для Украины. Да и зачем что-то организовывать в другой стране и с такими рисками, когда все это, любое производство можно выстроить хоть с "нуля" в своей стране. А если просто закрыть производство на 3 - 4 года - его уже практически не возродить, не получится - и технологии устарели и специалистов уже нет. Что там в Украине с самолетостроением, с автостроением? Дышит? Уже нет! Все есть в Европе, а для Европы на Украине такие производства не нужны.... А кто-то из Запада позарился на Николаевский судостроительный завод, мощный завод? Ан-нет, а почему? Аналогичные заводы есть и во Франции и в Голландии и "новый" конкурент им не нужен. Приехали. Доскакались в Европу. Поэтому, кто придет к власти в качестве президента - уже без разницы, а кто был - нахватали таких долгов, что и два поколения украинцев с ними не расплатятся, не погасят эти долги. Поэтому, будет шоу выбора президента, будем смотреть.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Программа «Схемы» утверждает, что за два года Зеленский 13 раз слетал в Женеву и Тель-Авив, где проживает Коломойский. -Просто, когда «наркоман» Вова принимает дозу, то думает, что он - Карлсон…
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Киев сковали многокилометровые пробки. На всех улицах грузовики давят Зеленского.
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