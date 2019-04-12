"Признак слабости": психолог назвал победителя в перепалке Порошенко и Зеленского

Политический поединок между двумя кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" выиграл действующий глава государства.

"Рассматривать этот поединок можно с точки зрения психологии игр, так как политический поединок – это игра, она проводится по собственному сценарию и правилам, состоит из нескольких ходов. Первый ход, довольно провокационный, сделал Петр Алексеевич – он приехал на чужую территорию неожиданно, и это была довольно агрессивная и эффективная стратегия", – сказал в комментарии OBOZREVATEL психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

По его словам, Зеленский в данном случае скорее проиграл.

"То, что он бросил трубку, а он ее бросил, чтобы там не говорили, – это признак слабости. Он покинул ту территорию, на которой происходит поединок, убежал с ринга", – отметил психолог.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Ким отмечает, что Порошенко, будучи на чужой территории, выдержал удар, захватил пространство и вполне руководил обстоятельствами и разговором. В то же время Зеленский показал свою неготовность к публичным дебатам.

"Мне кажется, что дебатов все же не будет, потому что возможностей их провести уже было много, и этот эмоциональный проигрыш Зеленского лишь доказывает неготовность кандидата", – считает психолог.

Однако, если дебаты все же состоятся, у Зеленского есть шансы их не провалить, говорит Ким.

"Если же дебаты состоятся, и он будет держаться эмоциональной позиции, будет говорить на языке клише, как это делал Янукович в 2010 году, когда он изучил 5-6 ключевых фраз и ими отбивался. Это очень удобная технология, поэтому думаю, что Зеленский также может изучить несколько ключевых фраз, которые он будет раз за разом повторять. Поэтому какие-то шансы у него есть", – пояснил Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский". Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов – телестудию.

8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко направил запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский – 19 апреля.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал