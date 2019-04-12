"Ознака слабкості": психолог назвав переможця в перепалці Порошенка і Зеленського

Політичний поєдинок між двома кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" виграв діючий глава держави.

"Розглядати цей поєдинок можна з точки зору психології ігор, бо політичний поєдинок – це гра, вона проводиться за власним сценарієм і правилами, складається з декількох ходів. Перший хід, досить провокаційний, зробив Петро Олексійович – він приїхав на чужу територію несподівано, і це була досить агресивна і ефективна стратегія", – сказав у коментарі OBOZREVATEL психолог, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім.

За його словами, Зеленський в цьому випадку швидше програв.

"Те, що він кинув слухавку, а він її кинув, щоб там не говорили, – це ознака слабкості. Він покинув територію, на якій відбувається поєдинок, утік із рингу", – зазначив психолог.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Кім зазначає, що Порошенко, будучи на чужій території, витримав удар, захопив простір і повністю керував обставинами та розмовою. У той же час Зеленський показав свою неготовність до публічних дебатів.

"Мені здається, що дебатів все ж таки не буде, тому що можливостей їх провести вже було багато, і цей емоційний програш Зеленського лише доводить неготовність кандидата", – вважає психолог.

Однак, якщо дебати таки відбудуться, у Зеленського є шанси їх не провалити, каже Кім.

"Якщо ж дебати відбудуться, і він буде триматися емоційної позиції, говоритиме мовою кліше, як це робив Янукович у 2010 році, коли він вивчив 5-6 ключових фраз і ними відбивався. Це дуже зручна технологія, тому думаю, що Зеленський також може вивчити декілька ключових фраз, які він буде раз-у-раз повторювати. Тому якісь шанси у нього є", – пояснив Кім.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський". Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів – телестудію.

8 квітня Зеленський відмовився від дебатів в телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".

10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко направив запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський – 19 квітня.

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