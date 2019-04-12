МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Ознака слабкості": психолог назвав переможця в перепалці Порошенка і Зеленського

5.1тЧитати матеріал російською

Політичний поєдинок між двома кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" виграв діючий глава держави.

"Розглядати цей поєдинок можна з точки зору психології ігор, бо політичний поєдинок – це гра, вона проводиться за власним сценарієм і правилами, складається з декількох ходів. Перший хід, досить провокаційний, зробив Петро Олексійович – він приїхав на чужу територію несподівано, і це була досить агресивна і ефективна стратегія", – сказав у коментарі OBOZREVATEL психолог, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім.

За його словами, Зеленський в цьому випадку швидше програв.

Новини
"Картковий будиночок" на очах усієї України: скандальний ефір Порошенка і Зеленського підірвав мережу

"Те, що він кинув слухавку, а він її кинув, щоб там не говорили, – це ознака слабкості. Він покинув територію, на якій відбувається поєдинок, утік із рингу", – зазначив психолог.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Кім зазначає, що Порошенко, будучи на чужій території, витримав удар, захопив простір і повністю керував обставинами та розмовою. У той же час Зеленський показав свою неготовність до публічних дебатів.

"Мені здається, що дебатів все ж таки не буде, тому що можливостей їх провести вже було багато, і цей емоційний програш Зеленського лише доводить неготовність кандидата", – вважає психолог.

Новини
Дебати-2019: історія суперечок Зеленського і Порошенка

Однак, якщо дебати таки відбудуться, у Зеленського є шанси їх не провалити, каже Кім.

"Якщо ж дебати відбудуться, і він буде триматися емоційної позиції, говоритиме мовою кліше, як це робив Янукович у 2010 році, коли він вивчив 5-6 ключових фраз і ними відбивався. Це дуже зручна технологія, тому думаю, що Зеленський також може вивчити декілька ключових фраз, які він буде раз-у-раз повторювати. Тому якісь шанси у нього є", – пояснив Кім.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
23
10
Смішно
16
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Semenov Igor
Semenov Igor
Выборы президента... кто станет...какие шансы все это интересно на этом этапе. А какая разница кто станет? Допустим станет некий виртуальный президент, который искоренит коррупцию (???), не будет своих друзей и родственников вводить во власть, не будет злоупотреблять и т.д., ну а дальше то что? Промышленность Украины пала очень и очень низко, масса производств практически не работают или влачат жалкое существование, а многие просто закрыты. Что бы то или иное производство (любого вита продукции) было успешно надо сделать следующее: а) Практически полностью переоснастить производство и поставить экономически обоснованные производственные линии. б) Подобрать и обучить персонал. Обеспечить продажу тех или иных изделий, промышленных продуктов в достаточно большом объеме, а для этого нужно иметь достаточно малую себестоимость, конкурентные цены и большой рынок сбыта. Тогда производственное предприятие будет жить, работать и приносить прибыль, а работники будут иметь нормальную зарплату. Ну вот как то так. А теперь можно порассуждать - откроет ли свой рынок Европа для товаров с Украины и, тем самым, создаст ли Европа конкуренцию извне своим предприятиям, своим производителям? Поделится ли Европа с Украиной рабочими местами в ущерб своим гражданам? Думаю, что нет. Греция - достаточно маленькая страна, но жила и работала. После вступления в ЕС в Греции были закрыты две верфи, которые работали, два сталелитейных завода, было свернуто выращивание оливок и персиков - все это есть в Европе, в Испании а все это в Греции - не надо. Взамен этого дали компенсации.... - Вся Греция в долгах, как в шелках. А что с производствами в странах Прибалтики? Почему Европа не усовершенствовала завод ВЭФ, РАФ и другие, была вынуждена закрыт АЭС с дешевой энергией? А потому, что в ЕС все это есть! И теперь Прибалтика покупает электроэнергию и дорогую электроэнергию у ЕС. Размно? Да, для Европы, а для Прибалтики? Я уже не говорю о пресловутых шпротах, сколько изготовителей в Прибалтики этих шпрот заккрылось? А российский рынок закрыт и для Прибалтики и для Украины. Да и зачем что-то организовывать в другой стране и с такими рисками, когда все это, любое производство можно выстроить хоть с "нуля" в своей стране. А если просто закрыть производство на 3 - 4 года - его уже практически не возродить, не получится - и технологии устарели и специалистов уже нет. Что там в Украине с самолетостроением, с автостроением? Дышит? Уже нет! Все есть в Европе, а для Европы на Украине такие производства не нужны.... А кто-то из Запада позарился на Николаевский судостроительный завод, мощный завод? Ан-нет, а почему? Аналогичные заводы есть и во Франции и в Голландии и "новый" конкурент им не нужен. Приехали. Доскакались в Европу. Поэтому, кто придет к власти в качестве президента - уже без разницы, а кто был - нахватали таких долгов, что и два поколения украинцев с ними не расплатятся, не погасят эти долги. Поэтому, будет шоу выбора президента, будем смотреть.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Программа «Схемы» утверждает, что за два года Зеленский 13 раз слетал в Женеву и Тель-Авив, где проживает Коломойский. -Просто, когда «наркоман» Вова принимает дозу, то думает, что он - Карлсон…
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Киев сковали многокилометровые пробки. На всех улицах грузовики давят Зеленского.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки