В Украине рекордно упало потребление электроэнергии: что это означает для энергосистемы

В Украине рекордно упало потребление электроэнергии. К этому привели две главные причины. С одной стороны, большое количество бизнесов и домохозяйств перешли на альтернативные источники энергии. С другой – ряд крупных предприятий остановил работу после российских атак, что заметно повлияло на общий показатель потребления электроэнергии.

Видео дня

Об этом рассказал энергетический эксперт Александр Харченко в интервью. Он отметил, что из-за влияния этих факторов сейчас Украине хватает генерации электроэнергии для покрытия собственных потребностей.

"Бизнесы и люди, у которых были деньги из-за происходивших отключений, поняли, что им комфортнее или дешевле иметь собственную генерацию или накопители, чтобы решить эти проблемы. В результате солнечные панели, газовая генерация... Произошло много релокаций бизнесов, и в ходе этих релокаций бизнесы стали значительно энергоэффективнее. Потому что очень мало кто из бизнесов перевозил старое неэффективное оборудование в полном объеме", – объяснил Харченко.

В целом, по его словам, потребление электроэнергии в стране оказалось на рекордно низком уровне. По состоянию на начало сентября-2026 оно составляет 9,5 ГВт, тогда как в аналогичный период 2025 года было 12 ГВт.

"Соответственно, зимой, когда у нас было 17 ГВт, теперь будет 14,5 ГВт. А это большая разница... До ноября у нас должно быть 19 ГВт (генерации. – Ред.) в системе, а до Нового года – 21 ГВт. И если эти планы будут реализованы, то мы более чем спокойно войдем в зиму, даже если будут наноситься удары по генерации", – уверен Харченко.

В то же время отключения света в Украине происходят не только из-за нехватки генерации. Важная проблема – передача электроэнергии, напомнил Харченко. Поэтому даже при профиците электроэнергии и наличии повреждений в системах распределения возможны отключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе Украина экспортировала около 381 тыс. МВт*ч электроэнергии против 184 тыс. МВт*ч импорта, то есть продажи за границу почти вдвое превысили закупки. В то же время с похолоданием, падением солнечной генерации и возможным усилением российских атак ситуация может быстро измениться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!