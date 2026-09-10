На западе Украины реки достигли самых низких уровней за всю историю наблюдений: что говорят гидрометеорологи

В Прикарпатье на трети всех рек области зафиксирована так называемая "гидрологическая засуха" – маловодье. А на двух третях рек бассейнов, в частности в Днестре и Пруте, уровни воды достигли исторических минимумов за весь период наблюдений.

Видео дня

Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупреждает об опасном стихийном гидрологическом явлении. При этом из-за погодных условий явление в ближайшую неделю сохранится, а уровни воды будут снижаться.

"В связи с сохранением преимущественно сухой погоды в течение 10 – 15 сентября на реках бассейна Днестра и Прута будет сохраняться малоинтенсивное снижение уровней воды до самых низких значений за весь многолетний период наблюдений, а местами – ниже их", – отмечает Днестровское бассейновое управление водных ресурсов.

При этом продолжится снижение водности рек "ниже критерия маловодья".

На большинстве рек уже фиксируется значительное заростание русел водной растительностью. А на отдельных участках малых рек – отсутствие стока.

"Это приведет к дальнейшему осложнению функционирования водохозяйственного комплекса региона", – предупреждает Днестровское БУВР.

В настоящее время стихийному гидрологическому явлению присвоен коричневый уровень опасности. Это третий, самый высокий уровень гидрологической опасности в классификации Украинского Гидрометцентра.

Что предшествовало

В августе и сентябре текущего года Гидрометцентр из-за рекордной засухи объявил такой уровень опасности для многих рек на западе Украины, в частности во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Закарпатской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, это касается не только Украины – весь мир оказался в "опасной зоне экстремальных погодных условий" на фоне усиления Эль-Ниньо. По прогнозам, это явление может стать самым мощным как минимум за 70 лет и продлится до февраля 2027 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!