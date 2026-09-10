Зеленский прибыл с визитом в Канаду: появились подробности

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 10 сентября прибыли в Канаду с трехдневным визитом. Они посетят мероприятия в Калгари, Торонто и Норт-Бэй. Целью визита является углубление сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики.

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Зеленский также выступит перед членами канадского правительства. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады Марка Карни.

Что известно

"Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетят Канаду с 9 по 11 сентября. Визит привлечет внимание к текущей лидирующей роли Канады в поддержке Украины и подчеркнет нашу непоколебимую приверженность справедливому и прочному миру", – сообщили в офисе премьер-министра.

Отмечается, что в рамках визита президент и первая леди посетят мероприятия в Калгари, Торонто и Норт-Бэй.

"Программа визита будет сосредоточена на общих канадско-украинских приоритетах, в частности на углублении сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики", – отметили в офисе Карни.

Также во время пребывания в Канаде Владимир Зеленский выступит перед членами Кабинета министров Канады.

В офисе премьер-министра подчеркнули, что Канада остается непоколебимой в своем обязательстве поддерживать оборону, восстановление и реконструкцию Украины.

Владимир Зеленский подтвердил свой визит в Канаду и запланированные мероприятия.

"Прибыли в Канаду. Канада была и остается одним из наших ближайших партнеров. Мы ценим всю поддержку канадского народа и решения, которые помогают Украине выстоять и защитить наших людей", – отметил президент в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в рамках визита запланированы важные встречи и переговоры, в частности, встреча с премьер-министром Канады.

"Встречусь с премьер-министром Марком Карни. Основное внимание – поддержке Украины в защите неба и подготовке к зиме. Будем говорить о том, как укрепить нашу стойкость, поддержать людей и обеспечить Украине необходимые возможности для защиты", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, у первой леди в планах встреча с меценатами, которые помогают Украине. Также запланирован визит в аналоги украинских Школ супергероев в Канаде.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Норвегию. В ходе визита глава государства провел переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере. Он также принял участие в мероприятиях, посвященных прощанию с королем Норвегии Харальдом V.

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