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Выборы президента Украины 2019

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Дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы хотят "схватки" на "Олимпийском"

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Множество украинцев сомневаются в том, что дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут состояться, однако более склонны к их проведению на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Таким мнением поделились читатели в опросе на OBOZREVATEL. Всего участие в голосовании приняли 30,5 тысяч человек.

По мнению 38% респондентов, Зеленский, который первым публично вызвал Порошенко на дебаты, не придет на них. Еще 6% считают, что от встречи откажется действующий президент.

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Дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы хотят "схватки" на "Олимпийском"

В то же время 33% рассчитывают, что дебаты все же состоятся и оба кандидата появятся перед вторым туром на НСК "Олимпийский". Еще 15% уверены, что встреча состоится в студии Общественного телевидения.

Остальные 8% допускают, что кандидаты выберут для дебатов нейтральное место.

Дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы хотят "схватки" на "Олимпийском"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ЦИК и "Суспільне" поставили точку в эпопее с дебатами Зеленского и Порошенко, которая началась буквально сразу же после первого тура выборов.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Тег
НСК Олимпийский
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Главсвин будет проводить дэбаты в свинарнике со свинарчуками
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