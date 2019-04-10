Дебатам бути: НСК "Олімпійський" отримав запити від Порошенка і Зеленського

Національний спортивний комплекс "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними.
Представник чинного глави держави Петра Порошенка надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а представник Зеленського — на 19 квітня, повідомляє прес-служба "Олімпійського".
"ДП НСК "Олімпійський" ініційований переговорний процес із представниками зазначених кандидатів з приводу забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу", — йдеться у повідомленні.
Порошенко і Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL:
кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".
Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.
Вірогідність проведення дебатів лідерів президентських перегонів-2019 на стадіоні отримала потужний відгук у соцмережах.
Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів.
8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їхньому проведенні на НСК "Олімпійський".
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