Дебатам бути: НСК "Олімпійський" отримав запити від Порошенка і Зеленського

Національний спортивний комплекс "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними.

Представник чинного глави держави Петра Порошенка надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а представник Зеленського — на 19 квітня, повідомляє прес-служба "Олімпійського".

"ДП НСК "Олімпійський" ініційований переговорний процес із представниками зазначених кандидатів з приводу забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу", — йдеться у повідомленні.

Порошенко і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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