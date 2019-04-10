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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебатам бути: НСК "Олімпійський" отримав запити від Порошенка і Зеленського

6.7тЧитати матеріал російською

Національний спортивний комплекс "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними.

Представник чинного глави держави Петра Порошенка надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а представник Зеленського — на 19 квітня, повідомляє прес-служба "Олімпійського".

"ДП НСК "Олімпійський" ініційований переговорний процес із представниками зазначених кандидатів з приводу забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу", — йдеться у повідомленні.

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Порошенко і Зеленський

Порошенко і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Кропива Макс
Кропива Макс
еще не факт что будут дебаты... зеля не приедет 14го, порох 19го :)
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