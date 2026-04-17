Вербовка детей через онлайн-игры: украинцев предупредили о новой хитрости спецслужб РФ

Спецслужбы государства-агрессора РФ часто используют популярные видеоигры, например Roblox или Arma 3, а также специальные приложения вроде Discord для манипулятивного "общения" с детьми из Украины. Подростков не обязательно призывают к прямому сотрудничеству – их могут обмануть, предложив подарок за выполненную "миссию".

Об этой схеме сообщили в Национальной полиции Украины. Как отмечается на сайте пресс-службы, кремлевские спецслужбисты вербуют несовершеннолетних или же маскируют преступные задачи под "квесты" или "миссии", используя доверие детей.

Какие модели поведения могут использовать россияне

"Друг-геймер"

Незнакомец в игровом чате входит в доверие к ребенку, затем начинает частное общение, приглашает присоединиться через Telegram к чат-боту онлайн-игры. И уже скоро несовершеннолетний становится "случайным" победителем и получает подарок в виде поощрения. Таким поощрением может стать что угодно, даже настоящее оружие или взрывчатка. Вместе с "призом" поступает опасное задание – совершить диверсию или теракт. Ребенку присылают инструкции, которые сопровождаются угрозами и шантажом.

"Игровой квест"

Создаются игры-геолокации, где ребенок должен пройти маршрут и фотографировать определенные объекты (инфраструктуру, военную технику и т.д.) для перехода на "новый уровень".

"Проверка на смелость"

Под видом развлечений просят нанести граффити, расклеить листовки или оставить "посылку" в определенном месте.

Правоохранители предупредили, что подобные призы, посылки и задания на самом деле являются ловушками. А участие в таких "играх" – реальное преступление.

"Родители, поговорите с детьми, поинтересуйтесь, как они проводят время и с кем общаются в соцсетях. Объясните риски", – призвали украинцев представители Национальной полиции.

