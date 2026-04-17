Украину заливают "бодягой": где вместо бензина в авто заливали фальсификат

В Украине в 2025 году было обнаружено и демонтировано 76 незаконных АЗС. В 2026-м же эта работа продолжилась. В частности, в Одесской области была прекращена работа целой сети нелегальных заправок, на которых торговали, в частности, бензином сомнительного происхождения.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что незаконные АЗС работали в:

городах Березовка и Арциз;

поселках Доброслав и Бессарабское;

селе Буялык.

Как рассказали правоохранители, владелец этих АЗС покупал, в частности, бензин неизвестного происхождения по значительно более низким ценам. В дальнейшем же, не имея соответствующих лицензии и регистрации, он продавал это топливо через сеть подпольных заправок.

Для этого, подчеркивается, на придорожных территориях он самовольно установил автозаправочное оборудование. А кроме того:

емкости для хранения топлива;

топливораздаточные колонки.

По делу были проведены обыски. В ходе которых, по данным БЭБ, детективы изъяли:

почти 30 тонн горюче-смазочных материалов – дизельное топливо, бензин, сжиженный газ;

топливораздаточные колонки;

резервуары;

оборудование и сооружения, которые использовались для функционирования нелегальных АЗС.

"Автозаправочные станции полностью демонтированы. Общая стоимость изъятого – 5,6 млн грн. По решению суда на изъятое имущество наложен арест с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству", – говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд. Ему грозит штраф от 8,32 до 16,64 млн грн с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее незаконную АЗС разоблачили на Харьковщине. На ней украинцам продавали топливо сомнительного происхождения без документов.

