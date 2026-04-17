Европейское лицемерие и недостаток нашего прагматизма

Видео дня

Когда ЕС рассказывает о том, что необходимо очень много лет, чтобы принять Украину – это обычное лицемерие. Почему? – Греция. В свое время Греция была принята в ЕС исключительно по политическим мотивам.

Далее текст на языке оригинала.

У 1974 році в Греції був повалений режим чорних полковників. Через рік Греція подала заявку на вступ. В 1976 році ЄС розпочав переговори про вступ. Офіційно Греція вступила 1981 року. Але справа була в тому, що вона не відповідала критеріям для вступу. Фактично, греки просто на папері виконали політичні критерії, а на економічні взагалі забили. Це призвело до того, що політичні інститути були дуже слабкі, а в економіку довелось вливати дуже багато ресурсу, щоб втримати її на плаву.

ЄС ухвалив політичне рішення тому, що був ризик повернення диктатури в Греції під впливом Радянського Союзу. Тобто такий прецедент вже був, і ситуація з нами теж може бути розв’язана політичним рішенням.

Однак, об’єктивно ЄС не може прийняти країну у війні. Ми маємо бути тверезі в цьому, і не вимагати подібного. Натомість, що ми можемо вимагати, це щоб нас прийняли в перший рік після закінчення війни. Це здоровий прагматизм, і для нас фіксування такого зобов’язання - неймовірний успіх.

Щодо того, що ми не відповідаємо критеріям - то ЄС дуже гнучка конструкція. В ньому існують тисячі перехідних періодів і складних умов. Ми могли б виконувати це все вже перебуваючи у формальній структурі.

Насправді ж, ситуація в міжнародних відносинах зараз така, що велике питання як буде виглядати ЄС, коли ми таки наблизимось до членства. Я схильний думати, що його існування в майбутньому під дуже великим питанням, яке зрозуміємо після перемоги Альтернатив в Німеччині. Тому, що точно не варто робити - це фетиш з членства в ЄС. Як і з НАТО. Але про це вже в іншому глибокому пості на основі прочитаної книги "Кінець світу - це тільки початок" Зейхана.