Война в разгаре, но все больше вбросов на тему "Украина должна принять миллионы мигрантов из Бангладеша, Индии, Африки и Ближнего Востока, иначе нам конеееец!!! Другого пути нет!!!".

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

В Західній Європі масова міграція з тих самих регіонів світу призвела лише до катастрофи, з якою не ясно що робити.

Там асимілювати та змусити працювати нікого не вийшло, але у нас все вийде, звичайно ж.

Сплеску етнічної злочинності, релігійного екстремізму, тероризму, появи небезпечних для корінного населення районів у великих містах, реальної загрози втрати своєї ідентичності цілими країнами внаслідок міграції — такого ж ніде у світі немає, де ви таке бачили! Тому і в понівеченій війною Україні цього не буде! За це ж ми і боремося, за мільйони мігрантів! Іншого шляху нема!

Давайте відверто, професура і кваліфіковані працівники до нас їхати не будуть. Будуть їхати охочі виїхати хоч кудись у пошуках хоч трохи кращого життя без чітких цілей і розуміння чим займатися (таких більшість і це пряма дорога у кримінал і соціальний паразитизм) і готові працювати курʼєрами в кращому разі. Без курʼєрів з Бангладешу проживем якось, не помрем. Тим більше скоро ця професія зникне, як і професія водія, наприклад. Бо робити все це будуть дрони і автопілот. З розвитком ШІ у недалекому майбутньому придумати би як людей працевлаштувати штучно, а не мігрантів завезти.

Збережемося як нація — виберемося з цієї біди і будемо жити та розвиватися на своїй землі.

Цікаво, а чому в Ізраїлі ніхто ніколи не завозив мігрантів не-євреїв? Там людей завжди не вистачало, але чомусь все робилося і робиться для того, щоб до Ізраїлю їхали лише євреї. Як думаєте, чому? Сила ж у багатоманітності! Хм, цікаве питання, є над чим подумати. А, зрозуміло! Але нам так не можна! Чому — бо тому. Іншого шляху нема, давай 33 мільйони з Африки і Бангладешу.