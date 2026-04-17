Штаты, конечно, в состоянии прекратить войну в Украине, но не очень хотят прекращать её справедливым образом.

Далі текст мовою оригіналу.

Європа ж припинити цю війну й не в змозі, й відверто не хоче, адже вона – наступна (й тому готова відкупатися грошима).

За таких обставин багато що залежить від Китаю.

КНР, звісно, не бажає російської поразки, адже тоді РФ поступово – з новим керівництвом, коли воно буде, – з певною вірогідністю піде від Китаю до Європи.

Але ж ще більше КНР має не бажати й російської перемоги, за якої переляканий Захід поверне їй вимушену повагу, на яку вона так чекає і яка значно швидше зробить Китай вже не таким для неї критично важливим.

Згадую в цьому зв’язку висновки міжнародної комісії, створеної ЄС для розслідування обставин війни в Грузії 2008 року, об’єктивність якої стосовно обох звелася до тез на кшталт "чи то вона вкрала, чи то в неї вкрали".

Тож якщо дати агресорці перемогти, то Європа під неї ляже в прискореному темпі (Франція розповість подібне з подробицями).

Китайські товариші мають зрозуміти: хитровихитрувана Європа з мордором-переможцем ганебно домовиться - за рахунок, зрозуміло, саме КНР.