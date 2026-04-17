'Комментировать не буду': Ребров устроил демарш и заставил Шевченко оправдываться

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отсутствовал на заседании конгресса национальной федерации (УАФ), который состоялся в Ужгороде. Наставник, который также занимает должность вице-президента организации, сослался на семейные обстоятельства, из-за которых не смог прибыть на конференцию.

Видео дня

Об этом в ответ на вопрос журналиста портала tribuna.com заявил президент УАФ Андрей Шевченко. Легендарный нападающий отметил, что Ребров получил приглашение принять участие в заседании конгресса, на котором, в то же время, отказались оценивать его работу на посту наставника "сине-желтых".

"У Сергея Станиславовича семейное… Мы пригласили его, но у него есть семейная ситуация. Я комментировать это не буду. Но мы пригласили Сергея Станиславовича", – сказал Шевченко, который до этого анонсировал "финальные решения" по будущему Реброва в национальной команде после того, как она не смогла выйти на чемпионат мира-2026.

Отметим, что нынешний тренер "сине-желтых" может покинуть свой пост. Ранее стало известно о том, что Ребров получил фантастическое предложение вернуться к клубной работе. Кроме того, комментатор Игорь Цыганык заявил, что новым главным тренером сборной Украины по футболу должен стать легендарный наставник харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич. 75-летний специалист, который уже работал с национальной командой.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров попал под жесткую критику после того, как отказался подавать в отставку с поста главного тренера сборной Украины после невыхода "сине-желтых" на ЧМ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!