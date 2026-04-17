Швеция выделит €4 млрд поддержки Украине и поможет с подготовкой пилотов для Gripen: Зеленский раскрыл подробности

Швеция объявила о новом масштабном пакете поддержки для Украины. Помощь предусматривает не только финансирование, но и развитие военного сотрудничества, в частности в авиационной сфере.

Отдельное внимание стороны уделили гуманитарным инициативам и возвращению украинских детей. Об этом шла речь во время брифинга президента Владимира Зеленского с королем Швеции Карлом XVI Густавом.

В частности, Швеция выделит около 4 миллиардов евро поддержки для Украины. Речь идет о комплексной помощи, которая охватывает как оборонное, так и гуманитарное направления.

Отдельно Зеленский отметил развитие авиационного сотрудничества между странами. По его словам, Украина рассчитывает на усиление воздушного флота самолетами Saab JAS 39 Gripen. Президент уточнил, что украинские пилоты могут начать обучение уже в этом году.

Также значительное внимание уделено гуманитарной поддержке. Швеция участвует в программе Bring Kids Back UA, направленной на возвращение украинских детей, депортированных в Россию.

Кроме того, стороны отметили сотрудничество в сфере школьного питания, а также взаимодействие на уровне первых лиц государств.

В частности, в этих проектах участвует королева Сильвия вместе с первой леди Украины, что подчеркивает гуманитарное измерение партнерства.

Со своей стороны Карл XVI Густав отметил стойкость украинского народа и лидерство президента Украины, подчеркнув поддержку Швеции в противостоянии российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 17 апреля, король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с церемонии чествования павших защитников во Львове вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый приезд шведского монарха с начала полномасштабного вторжения РФ.

