Озвучат форму и место: у Зеленского заявили о дебатах с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов к дебатам со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко , и вскоре расскажет о всех деталях.

Об этом заявил технолог и советник Зеленского Дмитрий Разумков в интервью The Бабель.

"Он это говорил, когда даже не знал, кто будет во втором туре – Тимошенко или Порошенко. Форму и место их проведения и все остальные организационные детали кандидат озвучит чуть позже", – отметил он.

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При этом, Разумков опроверг данные о том, что Зеленский будет согласовывать участие в дебатах со своим гастрольным графиком.

"Это немного искаженная информация. Он имел в виду, что из-за того, что его график как кандидата в президенты был загружен до 31 марта, он не смог попасть на дебаты в пятницу, 29 марта. На самом деле есть какой-то график, но он связан с его профессиональной деятельностью", – пояснил представитель кандидата.

Разумков не ответил, о чем именно идет речь, но выразил мнение, что ехать с концертами по стране Зеленский не собирается.

"Думаю, что нет. Но я не сотрудник "Квартала". Нужно уточнить там", – ответил советник шоумена.

Дмитрий Разумков Фото: Александр Гончаров Апостроф

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