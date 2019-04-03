Озвучат форму и место: у Зеленского заявили о дебатах с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов к дебатам со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко , и вскоре расскажет о всех деталях.
Об этом заявил технолог и советник Зеленского Дмитрий Разумков в интервью The Бабель.
"Он это говорил, когда даже не знал, кто будет во втором туре – Тимошенко или Порошенко. Форму и место их проведения и все остальные организационные детали кандидат озвучит чуть позже", – отметил он.
Порошенко и Зеленский
KP.UA
При этом, Разумков опроверг данные о том, что Зеленский будет согласовывать участие в дебатах со своим гастрольным графиком.
"Это немного искаженная информация. Он имел в виду, что из-за того, что его график как кандидата в президенты был загружен до 31 марта, он не смог попасть на дебаты в пятницу, 29 марта. На самом деле есть какой-то график, но он связан с его профессиональной деятельностью", – пояснил представитель кандидата.
Разумков не ответил, о чем именно идет речь, но выразил мнение, что ехать с концертами по стране Зеленский не собирается.
"Думаю, что нет. Но я не сотрудник "Квартала". Нужно уточнить там", – ответил советник шоумена.
Дмитрий Разумков
Фото: Александр Гончаров Апостроф
Как соощал OBOZREVATEL:
31 марта Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко.
1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила лидеров избирательной гонки на теледебаты, которые назначены на 19 апреля.
2 апреля в штабе Зеленского заявили, что кандидат готов к встрече с Порошенко, однако если позволит график студии "Квартал 95".
Порошенко сначала сказал, что не видит смысла в подобных собачьих боях, однако вскоре сам вызвал Зеленского на дебаты.
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