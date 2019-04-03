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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Озвучат форму и место: у Зеленского заявили о дебатах с Порошенко

14.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов к дебатам со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко , и вскоре расскажет о всех деталях.

Об этом заявил технолог и советник Зеленского Дмитрий Разумков в интервью The Бабель.

"Он это говорил, когда даже не знал, кто будет во втором туре – Тимошенко или Порошенко. Форму и место их проведения и все остальные организационные детали кандидат озвучит чуть позже", – отметил он.

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При этом, Разумков опроверг данные о том, что Зеленский будет согласовывать участие в дебатах со своим гастрольным графиком.

"Это немного искаженная информация. Он имел в виду, что из-за того, что его график как кандидата в президенты был загружен до 31 марта, он не смог попасть на дебаты в пятницу, 29 марта. На самом деле есть какой-то график, но он связан с его профессиональной деятельностью", – пояснил представитель кандидата.

Разумков не ответил, о чем именно идет речь, но выразил мнение, что ехать с концертами по стране Зеленский не собирается.

"Думаю, что нет. Но я не сотрудник "Квартала". Нужно уточнить там", – ответил советник шоумена.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Фото: Александр Гончаров Апостроф

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ох и цобэ! А кто оно такое, чтобы озвучивать свои условия? ЕСТЬ ЗАКОН, и даже тупой юролог должен его знать
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Махно Володимир
Махно Володимир
мдя..зеленую жижу накрутили хорошо. видимо НЛП на нем хорошо отработали. Был шутом и клоуном, а стал убогим дегенератом. Уже как то даже и не смешно! Что ты хуйло мелкое сделало для страны, что так ведешь себя похабна и вызывающе??? Может ты сделал безвиз, армию возродил, российскую агрессию остановил, а может Томос вернул??? НЕТ! Ты, хуйло ссыкливое сидел в своем коломойском квартале и смешил даунов, убогими и унизительными шутками про Украину и украинцев! Надеюсь во втором туре, тебе прилетит ответка от тех над кем ты шутил.
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чернобай виктор
чернобай виктор
Лучше пусть прет по стране со своим цырком...
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