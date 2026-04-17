'Они согласились на все': Трамп анонсировал сделку с Ираном 'через день-два'

США и Иран якобы могут достичь соглашения уже "через день-два", то есть 18–19 апреля. В Тегеране, по словам американского президента Дональда Трампа, согласились на условия Вашингтона.

Видео дня

В телефонном комментарии CBS News глава Белого дома похвастался:"Они согласились на все. Это замечательная сделка. Это замечательная сделка. Они согласились на все". Президент утверждает, что Иран будет сотрудничать с США по вывозу обогащенного урана.

Трамп заявил, что американские наземные войска якобы не будут привлечены к этой операции. Но когда его спросили, кто заберет уран, он ответил: "Наши люди".

"Не будет нужды воевать, когда есть соглашение. Хорошо, правда? Так лучше. Мы бы сделали это иначе, если бы пришлось", – предупредил республиканец. Он добавил, что затем материал доставят в Соединенные Штаты.

Также, по утверждению Трампа, Исламская Республика согласилась прекратить поддержку прокси-террористических группировок, таких как "Хезболла" и "Хамас".

Ранее источники Axios уверяли, что иранцы согласились отдать свои запасы обогащенного урана в обмен на размораживание США 20 миллиардов долларов иранских средств. Американский президент опроверг это: "Нет, мы не платим 10 центов".

В Bloomberg сообщают, что мораторий на ядерную деятельность страны не будет иметь срока действия.

Сроки заключения соглашения

На вопрос, когда соглашение будет официально объявлено, Трамп ответил, что обе стороны встретятся в эти выходные (18–19 апреля) и что США будут продолжать блокаду Ормузского пролива, "пока мы его не заключим".

"Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить соглашение. Думаю, что встреча, вероятно, состоится на выходных. Я думаю, что мы достигнем соглашения за день-два", – сказал глава Белого дома.

"Большинство основных пунктов окончательно согласовано. Это произойдет достаточно быстро", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Военно-морской флот США продолжит блокировать иранские порты, несмотря на работу Ормузского пролива. Корабли отведут только после того, как Тегеран и Вашингтон заключат перемирие.

– Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал, что Дональд Трамп лично присоединился к переговорам с представителями Исламской Республики ради возможной сделки. Беседа сопровождалась жестким давлением со стороны американского президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!