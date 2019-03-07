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Выборы президента Украины 2019

/Программы кандидатов в президенты Украины 2019

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Переговоры с Путиным и ядерное оружие: как кандидаты в президенты будут возвращать Крым и Донбасс

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Одна из основных проблем украинцев война на Донбассе и оккупация Крыма. В большинстве своем граждане не хотят отдавать часть страны российским оккупантам.

Фактически каждый третий житель Украины ставит перед будущим президентом задачу выйти из этого сложного политического цугцванга. Что же могут предложить кандидаты разбирался OBOZREVATEL.

Почему Донбасс так важен?

Все социологические исследования последних месяцев подтверждают тезис: “Война на Донбассе и возвращение Крыма остается топ-темой предстоящих выборов". Так, по данным группы “Рейтинг”, в конце декабря 2018 года 39% украинцев считали ситуацию на Донбассе первым по приоритету вопросом для будущего президента.

Рейтинг по заказу IRI

Рейтинг по заказу IRI

Это волнует в равной степени все возрастные категории: как молодежь, так и людей постарше. На втором по приоритетности месте идет борьба с коррупцией.

Продолжение курса Порошенко

Петр Порошенко выступает за сохранение Минского переговорного процесса, а также выполнение соответствующих договоренностей. Кроме того, одним из действенных механизмов выхода из ситуации президент видит введение миротворческих войск ООН на всю территорию ОРДЛО.

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Параллельно он настаивает на усилении украинской армии, ужесточении санкций против России и продолжении политики отхода от РФ. Наращивать нужно и дипломатическое давление на всех международных площадках, подавать на Россию в суды и требовать в будущем выплаты компенсаций за войну и аннексию.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Порошенко выступает резко против какой-либо амнистии боевиков, введения специального статуса для Донбасса, федерализации или фактической сдачи территорий РФ.

Компромисс Зеленского

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступает за дипломатическое решение проблемы — проведение прямых переговоров с руководством РФ. Из того, что на данный момент известно, он первым делом настроен прекратить огонь на Донбассе.

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“Прежде всего хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти договоренности, думаю, не очень сложные. Мне кажется, что можно договориться. Первое — перестать убивать. Это важно — сохранить наших людей", — подчеркнул в одном из своих интервью кандидат.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook

При этом о сдаче территорий или национальных интересов речи не идет. Зеленский уверен, что ему удастся сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и убедить его не атаковать позиции украинских военных через подконтрольных боевиков. Также в программе политика есть пункт и о “выплате агрессором компенсаций за убытки”.

Отдельное внимание кандидат уделяет Будапештскому меморандуму, а также помощи США и ЕС на международной арене.

Альтернатива Тимошенко

Юлия Владимировна предлагает сфокусироваться на переговорном процессе. По ее мнению, конфликт решить можно лишь в рамках “Будапешта плюс”, где будут США, Россия, Британия, а также Верховный комиссар ЕС и руководство Германии.

О сдаче “национальных интересов и территорий” речь также не идет. Тимошенко предлагает постепенную деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий пошагово.

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“Нашей командой разработана программа реинтеграции Крыма и Донбасса, которая является альтернативой сегодняшней "Минской формуле". Главная ее задача — разрушить стену страха, непонимания и ненависти, которая искусственно сводится между Украиной и оккупированными территориями”, — пишет Тимошенко в своей программе.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Отдельное внимание она уделяет и получению компенсаций от России за агрессию в Украине. По заверению Тимошенко, после ее прихода к власти будут поданы иски против РФ.

Подход Гриценко

Лидер “Гражданской позиции” Анатолий Гриценко предлагает подойти к проблеме комплексно, использовать все возможные инструменты для возвращения территорий: юридические, военные, экономические, санкционные. По его мнению, решить проблему с Донбассом можно в течение ближайших лет.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба

"Это будет сочетание военных, полицейских, юридических, информационных, дипломатических, санкционных инструментов и образования как механизма присутствия иностранного контингента в составе военной, полицейской и административной миссии, в трехстороннем формате наведет там порядок", — рассказал политик.

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Он отметил, что в составе этой трехсторонней миссии должны быть представители ныне оккупированных территорий, неоккупированной Украины и международные. При этом ни о какой сдаче территорий речи идти не может.

Касательно Крыма, то тут политик подчеркнул: “Не будет Украина уступать права на Крым в обмен на любые экономические уступки — там наши граждане, это наша земля, и Крым будет украинским!”.

"Быстрый мир" Вилкула

Кандидат в президенты Александр Вилкул предлагает прекратить войну в Украине в кратчайшие сроки. Для этого он разработал мирный план, предусматривающий прямые переговоры с США и Россией. Их целью будет принятие совместной резолюции Совета Безопасности ООН, на которую не наложит вето ни одна из сторон.

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Резолюция обеспечит введение миротворческого контингента ООН на Донбасс. Следующим шагом станет начало работы на временно неподконтрольных Украине территориях международной администрации под эгидой ООН.

Затем — проведение на Донбассе выборов по украинскому законодательству и с участием украинских политических партий. Параллельно Верховная Рада должна принять пакет законопроектов в логике Минских соглашений.

Александр Вилкул

Александр Вилкул

Пресс-служба

Вилкул отметил, что дополнительным фактором восстановления мира должен стать статус Украины как внеблокового нейтрального государства. Он планирует закрепить этот статус в Конституции, которая будет принята на всенародном референдуме.

Прямые переговоры Бойко

“Нужно переходить к прямым переговорам со всеми сторонами конфликта. Должны быть официальные делегации с официальными директивами, которые смогут наработать предложения. Второе — должен быть особый статус этих территорий, потому что необходимо несколько лет для восстановления там мирной жизни. И закон об амнистии для тех, кто не был причастен к тяжким преступлениям”, — с таким предложением выступил кандидат Юрий Бойко.

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Юрий Бойко

Юрий Бойко

Пресс-служба

По его мнению, после формирования предложений по урегулированию конфликта, их нужно будет вынести на всеукраинский референдум.

Радикальный подход Ляшко

Лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко предлагает подписать прямое военное соглашение с США. Параллельно он будет требовать выполнения Будапештского меморандума, а если страны-подписанты и дальше будут саботировать его — Ляшко обещает вернуть Украине ядерный статус.

При этом политик резко негативно настроен по отношению к Минским договоренностям.

"Люди устали от войны на Донбассе. Она забрала и продолжает забирать лучших наших граждан. Я готов сделать все для мира. Но не ценой капитуляции. Наша цель — победа. А победить в войне мы сможем только тогда, когда будет сильная экономика", — пишет в своей программе политик.

Олег Ляшко

Олег Ляшко

Несколько уровней Мураева

“Задача установления мира — многоуровневая. Прекращение боевых действий через выполнение Минских соглашений и прямые переговоры всех сторон конфликта, восстановление экономических и социальных связей — только первый уровень”, — пишет в своей программе кандидат в президенты Евгений Мураев.

Второй уровень — прекращение войны как курса внешней и внутренней политики. Украина должна вернуть свой нейтральный, внеблоковый статус, навсегда освободившись от внешнего управления. Только отказавшись от вечного выбора стороны, Украина, по мнению Мураева, может прекратить войну, вернуть утраченные территории и геополитическую субъектность.

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Решение о нейтральности и внеблоковости будет принято на всеукраинском референдуме и закреплено в Конституции.

Третий уровень — прекращение культурной войны внутри Украины и восстановление нарушенного политического баланса между западными регионами и юго-востоком.

Евгений Мураев

Евгений Мураев

“Искоренение языка ненависти, вытеснение условий и противоречий, которые привели к противостоянию, недопущения подобных ситуаций — вот основа системной государственной политики примирения”, — уверен кандидат.

Политическое решение Насирова

Как уверен кандидат в президенты Роман Насиров, Минские договоренности имеют важное значение как международно-правовой документ, который скрепил антироссийскую коалицию и продолжает играть положительную роль в международном праве. Поэтому особое внимание стоит уделить именно им.

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“Из всего этого становится очевидным, что минские документы, хотя и игнорируются Россией, все же являются важным фактором в переговорном процессе. И пренебрегать этим, пожалуй, было бы неправильно. Мы должны использовать все международные возможности, чтобы влиять на агрессию России”, — уверен кандидат.

Роман Насиров

Роман Насиров

При этом Насиров сомневается в целесообразности Будапештского меморандума. Отдельное внимание кандидат уделяет усилению украинской армии, увеличению военной техники и углублению сотрудничества с международными союзниками, прежде всего США.

“Поэтому значительное усиление давления политического, экономического, гуманитарного на Россию и ее руководство путем введения максимально эффективных санкций, ограничения международных отношений и прекращение сотрудничества с Россией, дискредитация этой страны в международной политике — непременно приведет к серьезным потрясениям в России”, — считает Насиров.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Петр ПорошенкоЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийАнатолий ГриценкоАлександр ВилкулЮрий БойкоЕвгений МураевРоман НасировОлег Ляшко
Место
Украина
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Gordon Yury
Gordon Yury
Московиты, не смешите людей, не советуйте всякой ерунды людям, жизни которых вы не знаете и не понимаете. Признайте лучше, что сайт ОБОЗРЕВАТЕЛЬ - это единственное для вас окно в свет, где вы можете высказать свое неудовлетворение вашей власти, хотя и в несколько извращенной форме - обвиняя во всех ее грехах власть и народ УКРАИНЫ. У себя на родине вам это делать невольно и опасно: https://news.tut.by/world/629000.html
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
мураев вилкул тарута новинский фукс ахметов и бойко шуфрич допа гепа бойко медведчук и другие-это предатели Украины и пособники террориста путина все они должны быть уничтожены-их крышует опг порошенко луценко аваков и оборотни в погонах и мантиях
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Зямов Oся, Этот дурачок за кого топит - Зеленского или Тимошенку? Но в целом я присоединяюсь - расстрелять к куям ВСЕХ!
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Зямов Oся
Зямов Oся
Кожедуб Руслан, именем Реввоенсовета - Расстрелять!!!
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Gordon Yury
Gordon Yury
IGGI IGGI, странно было бы от вас услышать другой совет... Но вряд-ли в УКРАИНЕ к нему кто-нибудь прислушается. Крым и кусочек Донбасса вы безусловно вернете и так. И придется вам на этом сайте доказывать крымчанам и жителям Донбасса, что это было единственно правильное решение, принятое в кремле. А еще подвергнуть обструкции все решения, принятые вашим безвременно ушедшим нацлидером. Правда перед этим нужно будет закрыть границы эрэфии действительно железным занавесом, дабы исключить проникновение к вам огромного количества вооруженных бандитов, бегущих с УКРАИНЫ от справедливого возмездия. А вот как вы отличите украинских бандитов от своих - вопрос интересный!
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Gordon Yury, Вернем, потому что именно тебе так хочется????? Не молодой ты уже Юрец, а все занимаешся моральным онанизмом. Один строитель железного занавеса с пулей в башке, уже обул вас, рогулей на энную сумму...))) Пора , пора умнеть. Пора начинать думать головой, а не тем на чем сидишь...
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