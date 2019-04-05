Членство України в НАТО: експерт порівняв програми Порошенка і Зеленського

Пропозиція чинного президента Петра Порошенка стосовно членства України в НАТО відповідає сучасним політичним реаліям країни на відміну від заяв стосовно альянсу, які декларує Володимир Зеленський.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив Сергій Джердж, голова Громадської ліги Україна-НАТО. Він порівняв передвиборчі програми обох кандидатів і назвав ідеї Порошенка актуальнішими.

"У програмі Порошенка пункт стосовно членства в НАТО складається із діяльності міністерства оборони і МЗС, які детально опрацьовують всі ці напрямки. Що стосується заяв Зеленського та його представників – вони не зрілі. Це все переписано з якихось минулих статей, підручників і не зовсім відповідає дійсності", – сказав він.

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Джердж переконаний, що потреби у референдумі щодо НАТО, про що говорить Зеленський, насправді нема, враховуючи внесені раніше зміни до Конституції.

"Ці зміни внесені більшістю парламенту, який представляє народ України. Тобто, це вже таке опосередковане делегування свого права і фактично це є як референдум. Конституційні зміни навіть сильніші за референдум, тому що Конституція – це закон для всіх", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський збирається повертати Крим і Донбас шляхом дипломатії і переговорів з РФ. При цьому важко сказати, як саме він це буде робити, адже до сьогодні жодної конкретної покрокової програми він не оприлюднив.

Порошенко планує переконати країни НАТО ввести на територію Донбасу миротворців, а потім повернути контроль над кордоном.

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