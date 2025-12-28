Журналистов попросили 'выйти поесть что-то на улице': чем Трамп угощал Зеленского в Майами. Видео

Переговоры между Украиной и США в Майами (Флорида, США) начались с ланча. Участников угощали различными блюдами, а на десерт подали именной торт президента США. Зато журналистам Трамп предложил "посидеть на улице и немного поесть".

По данным СМИ, участникам переговоров подали куриный бульон, стейки с картофелем фри и именной шоколадный торт "Trump chocolate cake".

В то же время Дональд Трамп предложил журналистам выйти на улицу и поесть, пока продолжаются закрытые переговоры.

"Я думаю, вы могли бы посидеть на улице и немного поесть. Вы хотите поесть, или считаете это взяткой, и поэтому не можете писать честно? ... Марго, выведите их на улицу и скажите шеф-повару, чтобы он приготовил им вкусный обед", – заявил президент США.

"Это должно было бы гарантировать хорошие истории, но этого не произойдет. Будет только хуже", – впоследствии иронизировал Трамп.

Один из корреспондентов, который присутствовал на мероприятии, сообщил, что персонал резиденции действительно угощал журналистов. В меню для медийщиков были сосиски в тесте, стейки, картофель фри, креветки в кокосовой стружке, печенье и вода. Однако фотографировать предложенные блюда журналистам запретили.

Переговоры Украины и США в Майами: что известно

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Майами (США). На встрече также будут присутствовать члены делегаций обеих стран, которые перед этим уже провели ряд переговоров по мирному плану по завершению российско-украинской войны.

Перед началом переговоров Дональд Трамп отметил возможность достижения соглашения, которое, по его словам, принесет Украине значительную экономическую выгоду и откроет перспективы для масштабного восстановления.

Президент США также отметил, что переговоры находятся на финальной стадии и могут либо привести к остановке процесса, либо затянуться на длительное время. При этом Трамп выразил убеждение, что обе стороны и их лидеры заинтересованы в достижении мира.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне встречи с Владимиром Зеленским американский прездиент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер охарактеризовал разговор "хорошим и очень продуктивным".

