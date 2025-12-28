Трамп перед встречей с Зеленским разговаривал с Путиным: что известно

Накануне встречи с Владимиром Зеленским американский прездиент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер охарактеризовал разговор "хорошим и очень продуктивным".

Об этом Трамп заявил в собственной соцсети Truth Social. Впоследствии информацию подтвердил и пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Я только что имел хорошую и очень продуктивную телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей с президентом Украины Зеленским", – говорится в заметке американского лидера.

Деталей по этому разговору американская сторона не предоставила. Зато помощник российского диктатора Юрий Ушаков начал рассказывать собственную версию о содержании переговоров.

По его словам, разговор, инициатором которого был Трамп, носил "дружеский и деловой характер" и длился 1 час 15 минут. Кроме того, после встречи с Зеленским, Трамп и российский диктатор Путин договорились поговорить снова.

Также по версии Ушакова, Путин поддержал предложение Трампа продолжить работу над урегулированием "украинского конфликта" в рамках специально создаваемых рабочих групп.

Во время разговора президент США якобы признал, что "украинский конфликт" стал для него одной из самых сложных задач. Стороны якобы согласились, что временное перемирие может лишь затянуть конфликт. В то же время российский диктатор подчеркнул важность ориентироваться на достигнутые в Анкоридже договоренности, а Трамп выразил оптимизм относительно перспектив экономического сотрудничества США и России в случае завершения войны.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского

28 декабря в Майами президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. На встрече будут присутствовать члены делегаций обеих стран, которые ранее обсуждали мирный план по завершению войны в Украине. По предварительным данным, встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Накануне переговоров Трамп призвал ООН активнее участвовать в установлении мира и пообещал, что США решительно будут добиваться мирного соглашения.

По прибытии в Майами Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи сосредоточатся на гарантиях безопасности, их сроках и экономической помощи для восстановления Украины. После встречи с Трампом он планирует провести переговоры с европейскими партнерами, чтобы согласовать наработанные договоренности и гарантии безопасности.

По дороге в США Зеленский останавливался в Канаде для переговоров с премьер-министром Марком Карни и брифинга для глав государств Европы и Канады. По итогам этих разговоров 11 глав государств и правительств из Европы и Канады, а также руководители НАТО и ЕС заверили Украину в "полной поддержке". Политики заявили, что в тесном сотрудничестве с США они будут выступать за устойчивый и справедливый мир в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский провел разговор с представителями Трампа Уиткоффом и Кушнером. К разговору присоединились также секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Также напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о текущем прогрессе в переговорах с Соединенными Штатами Америки относительно мирного плана для Украины. Он отметил, что главная задача сейчас – завершение войны и обеспечение гарантий безопасности для страны.

