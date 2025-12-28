'Никто не отступает': Трамп приоткрыл завесу гарантий безопасности для Украины

Украина получит гарантии безопасности от США и Европы. По словам американского президента Дональда Трампа, "никто не отступает".

Об этом глава Белого дома сказал в воскресенье, 28 декабря, поприветствовав президента Украины Владимира Зеленского в Палм-Бич (штат Флорида) в частной резиденции Мар-а-Лаго. Отметим, что лидеры встретились около 20:30 (по Киеву). Трансляцию вела пресс-служба ОП в YouTube.

Соглашение о безопасности должно быть прочным и обеспечивать защиту; оно будет включать европейские страны, сообщил президент Соединенных Штатов. Он назвал европейских лидеров "замечательными людьми, которые прилагают огромные усилия" для мирного урегулирования.

"У нас очень сильные договоренности, европейские нации соглашаются с нашей позицией. Никто не отступает. Они все поддерживают нас", – заявил Трамп в первом комментарии СМИ перед переговорами с украинским президентом.

Что еще сказал президент США

Как отметил он, соглашение необходимо, потому что на войне умирает очень много людей. "Я действительно верю, что мы заключим соглашение, которое будет хорошим как для Украины, так и для всех остальных", – выразил надежду Трамп.

Республиканец снова напомнил всем о том, что он "завершил восемь войн". Российско-украинская война оказалась "действительно самой тяжелой".

"И сегодня у нас будет очень важная встреча. Этот господин (Владимир Зеленский. – Ред.) работал очень тяжело, он очень храбрый, как и весь украинский народ..." – признал Трамп.

Перед разговором с Зеленским Трамп говорил по телефону с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Глава Белого дома сообщил, что после переговоров состоится еще один звонок главарю РФ. "И мы продолжим переговоры. Это сложные переговоры, но их нужно продолжать", – отметил он.

Президент США утверждает, что дедлайнов он не ставит, потому что "ключевое – завершить войну".

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Трамп прокомментировал экономическую сторону сделки. По его словам, "план включает значительные экономические плюсы для Украины". "Потенциально это сделает возможным быстрое дальнейшее развитие", – сказал он.

Один из представителей прессы попросил прокомментировать последние массированные обстрелы России по Украине. "Похоже, что Путин не настроен на мир", – обратил внимание журналист. Трамп с этим не согласился и вспомнил о том, что украинские силы тоже атакуют территорию РФ.

"Да нет, сейчас он серьезно настроен. Могу сказать, что я верю, что Украина также провела серьезную атаку (по РФ. – Ред.). Это негативно, но я думаю, что на самом деле взрывы были и там, и там; в разных частях России были взрывы. Как по мне, ракеты прилетели не от Конго, не от Соединенных Штатов Америки, вероятно, ракеты прилетели от Украины все же... Есть две стороны, которые хотят увидеть завершение войны. Как народ Украины хочет завершения войны, так и народ России. Поэтому война рано или поздно закончится", – заявил Трамп.

Как писал OBOZ.UA:

– Телефонный разговор с Путиным, который состоялся перед встречей с Зеленским, Трамп охарактеризовал как "хороший и очень продуктивный". В Кремле утверждают, что инициатором был американский президент. Беседа длилась 1 час 15 минут.

– Зеленский перед поездкой в Мар-а-Лаго провел разговор с представителями президента США Уиткоффом и Кушнером. К разговору присоединились секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

