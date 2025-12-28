Зеленский прилетел в Майами: все подробности встречи с Трампом (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Майами (штат Флорида, США) 28 декабря состоятся переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. На встрече также будут присутствовать члены делегаций обеих стран, которые перед этим уже провели ряд переговоров касательно мирного плана по завершению российско-украинской войны.

По предварительным данным, встреча начнется в 20:00 по киевскому времени, а перед этим Трамп с Зеленским могут выступить с заявлениями и, возможно, ответить на некоторые вопросы журналистов. OBOZ.UA следит за ситуацией вокруг мирных переговоров в Майами.

Трамп призвал ООН участвовать в установлении мира

Накануне переговоров в Майами президент США поздравил Таиланд и Камбоджу с заключением перемирия и упомянул войну в Украине. Трамп упрекнул, что Организация Объединенных Наций оказала очень мало помощи, включая нынешнюю катастрофу между Россией и Украиной.

Американский лидер подчеркнул, что ООН должна начать активно участвовать в установлении мира во всем мире. Также Трамп отметил, что Соединенные Штаты намерены "быстро и решительно" добиться мирного соглашения.

Украинская делегация уже во Флориде

По прибытию в Соединенные Штаты украинский президент выступил с новым заявлением. Зеленский рассказал, что на встрече с Трампом планирует говорить прежде всего о гарантиях безопасности, их сроках, а также об экономической помощи для восстановления Украины.

За несколько часов до встречи Зеленский заявил, что сейчас начались одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до наступления новогодних праздников. Однако будут ли решения – зависит от украинских партнеров.

После разговора с президентом США украинский президент хочет снова провести переговоры с европейскими партнерами, чтобы представить им наработанные договоренности, обсудить детали и согласовать гарантии безопасности США и Европы. Зеленский уже предложил европейцам план встреч на ближайшие дни и недели.

Дипломатическая остановка в Канаде

По пути в США президент Украины останавливался в Канаде, чтобы провести переговоры с премьер-министров Марком Карни. Там же украинский президент провел брифинг для ряда глав государств и правительств накануне своей встречи с Трампом. Стоит отметить, что этот разговор состоялся по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца.

По итогам этих разговоров 11 глав государств и правительств из Европы и Канады, а также руководители НАТО и ЕС заверили Украину в "полной поддержке". Политики заявили, что в тесном сотрудничестве с США они будут выступать за устойчивый и справедливый мир в Украине.

Напомним, накануне Зеленский провел разговор с представителями Трампа Уиткоффом и Кушнером. К разговору присоединились также секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский заявил, что от Соединенных Штатов "поступил запрос" на проведение президентских выборов в Украине. Глава государства заверил, что не держится за свое кресло, и политически готов к выборам. При этом Зеленский отметил, что нужно быть готовым к проведению выборов в условиях войны с законодательной точки зрения.

