Зеленский в Давосе встретился лидерами Германии, Швейцарии, Албании, Вьетнама и Финляндии: о чем договорились. Фото и видео

Во вторник, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский в Давосе (Швейцария) встретился с руководителями ряда стран, среди которых лидеры Германии, Швейцарии, Албании, Вьетнама и Финляндии. Они говорили о двустороннем сотрудничестве, поддержке нашего государства и пути к миру.

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Об общении с каждым из них президент рассказал в своем Telegram-канале, а детали встреч раскрыли в Офисе главы государства. OBOZ.UA собрал самую важную информацию.

Германия

Основной темой разговора Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцом было продолжение поддержки Украины и координация с партнерами для достижения справедливого мира. В частности, речь шла о дальнейшем обеспечении средствами противовоздушной обороны. Все это поможет усилить украинских воинов на фронте, укрепить позиции Украины и приблизить продолжительный мир.

"Спасибо за всю помощь Украине в борьбе против российской агрессии. Ценим лидерство Германии в усилении украинской ПВО и вклад в спасение тысяч жизней", – отметил гарант.

Отдельной темой встречи стало сотрудничество Германии с Министерством национального единства Украины. Стороны обсудили конкретные шаги по созданию ячеек единства в Берлине.

Швейцария

Зеленский встретился с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и поблагодарил ее за гуманитарную и политическую поддержку Украины, в частности, за проведение первого Саммита мира и участие в большинстве тематических конференций на основе Формулы мира по его итогам.

С ней гарант обсудил гуманитарное сотрудничество и поиск пути достижения справедливого мира для Украины и всей Европы.

"Одна из ключевых тем встречи – участие Швейцарии в гуманитарных инициативах в Украине. Президенты уделили внимание финансовым механизмам для реализации проектов по строительству бомбоубежищ в украинских школах и другим пакетам помощи на восстановление", – говорится в сообщении.

Албания

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Албании Эди Рамой, в ходе которой они подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Албания.

"Албания оказывает Украине военную и гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения и продлит поддержку в течение всего десятилетнего срока соглашения. Также Албания внесет свой вклад в коалицию истребителей", – отметил Зеленский.

Политики обсудили конкретные направления оборонной поддержки – то, что может помочь Украине усилить позиции на поле боя для приближения справедливого и продолжительного мира. Особое внимание они уделили будущему членству Украины и Албании в ЕС.

Вьетнам

Глава государства встретился в Давосе с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Зеленский отметил улучшение торгово-экономического сотрудничества между странами.

"В течение всех этих лет торговля между нашими государствами растет. Я очень рад, что мы имеем такие крепкие экономические отношения", – сказал он.

Ключевые темы встречи – дальнейшее развитие торговли и укрепление экономического сотрудничества. Среди прочего, по словам президента, Украина готова наращивать поставки аграрной продукции во Вьетнам.

Финляндия

С президентом Финляндии Александром Стуббом Зеленский обсудил укрепление обороноспособности Украины, гарантию безопасности и усиление санкций против России. Отдельное внимание было уделено инвестициям во внутреннее производство дронов, в частности по датской модели, и развитию оборонно-промышленного сотрудничества.

"Приближение продолжительного и справедливого мира – наша общая цель, и я благодарен за всю помощь, оказанную Финляндией, и подготовку следующего, 27-го пакета военной помощи Украине", – сообщил гарант.

"Мы будем продолжать поддержку Украины. Нет никаких вопросов по этому поводу. Это все – о вашей независимости, вашем суверенитете и вашей территориальной целостности. Мы восхищаемся тем, что вы делаете", – подчеркнул президент Финляндии.

Как сообщал OBOZ.UA, у Владимира Зеленского в Давосе запланированы встречи с высшим политическим руководством нескольких государств – и не только европейских. Среди них федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и его предполагаемый преемник Фридрих Мерц, а также президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

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