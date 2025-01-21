Украина и Албания подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке: текст документа

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Албании Эдди Рама во вторник, 21 января, провели встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе. В ходе переговоров было подписано Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между двумя странами.

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Документ закладывает основу для укрепления отношений в военной, гуманитарной и экономической сферах. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Албания, оказывавшая помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России, подтвердила свои обязательства продлить поддержку в течение следующих десяти лет. Страна также присоединится к коалиции истребителей, что поможет усилить обороноспособность Украины.

"Встретился с Премьер-министром Албании Эди Рамой в Давосе. Подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между нашими странами", – говорится в сообщении.

Согласно документу, поддержка будет длиться не менее 10 лет. Кроме того, Албания присоединится к коалиции истребителей, способствуя укреплению обороноспособности Украины.

"Албания оказывает Украине военную и гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения и продлит поддержку в течение всего десятилетнего срока соглашения. Также Албания внесет свой вклад в коалицию истребителей. Спасибо Албании за поддержку нашего евроинтеграционного пути, усиление наших позиций на поле боя и приближение справедливого и продолжительного мира для Украины", – говорится в сообщении.

В тексте соглашения, охватывающего широкий круг сфер взаимодействия, стороны подчеркнули общие ценности, такие как демократия, верховенство права, защита прав человека и гендерное равенство. Албания подтвердила свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ 1991 года, включая территориальные воды.

Также стороны согласились на совместную работу по реформированию государственного управления, что будет способствовать европейским и евроатлантическим стремлениям Украины. Албания выразила полную поддержку стратегического курса Украины для вступления в Европейский Союз и НАТО.

Соглашение отмечает важность установления длительного мира в Европе на основе международного права и Устава ООН. При этом стороны акцентируют внимание на том, что мир должен основываться на уважении прав Украины и предотвращать повторение военных конфликтов в будущем.

Полный текст соглашения о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Албания (на языке оригинала)

Преамбула

Україна та Республіка Албанія (надалі іменовані як "Учасники" або "Україна" та "Албанія") найрішучіше засуджують неспровоковану, невиправдану та незаконну повномасштабну агресивну війну Росії проти України, яка є проявом порушення міжнародного права, включно зі Статутом ООН, Гельсінським заключним актом і Паризькою хартією.

Албанія непохитна у своїй підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включно з територіальним морем, і визнає невід’ємне право України на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН.

Учасники визнають, що Україна та вся Європа не будуть у безпеці, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир, який поважатиме права України згідно з міжнародним правом та Статутом ООН.

Співпраця між Учасниками ґрунтується на низці спільних цінностей, таких як демократія, верховенство права, повага та захист прав людини та основоположних свобод, а також гендерна рівність.

Учасники нагадують, що Україна продовжуватиме реалізацію амбітної програми реформ і що Албанія віддана підтримці зусиль України щодо реформ. Це вкрай важливо для її європейських та євроатлантичних прагнень.

Учасники підтверджують, що членство України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відповідає стратегічним інтересам України та Албанії.

Албанія підтримала Спільну декларацію про підтримку України від 12 липня 2023 року (далі – "Спільна декларація G7"), ухвалену країнами "Групи семи" та ЄС на полях саміту НАТО у Вільнюсі, а також Український договір, презентований і схвалений 11 липня 2024 року на полях саміту НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія.

Учасники підкреслюють, що цей договір не є заміною майбутнього членства України в НАТО.

З огляду на це Учасники спільно вирішили зміцнювати свою співпрацю у сфері безпеки, виконуючи такі двосторонні довгострокові зобов’язання та заходи у сфері безпеки.

Частина І. Безпека та оборона

1. Албанія шукатиме всі можливі способи та пропонуватиме Україні подальшу безпекову й оборонну підтримку в усіх сферах, зосереджуючись на найбільш нагальних потребах України, сприяючи підвищенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. Албанія підтримує Концепцію майбутніх Збройних Сил України та продовжуватиме брати участь у міжнародних зусиллях з підтримки модернізації Сил оборони України як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях, а також у співпраці з партнерами (наприклад, у межах Європейського Союзу, НАТО та Контактної групи з питань оборони України) для забезпечення їхньої більшої оперативної сумісності з НАТО.

2. Політика Албанії полягає в тому, щоб допомагати Україні як на двосторонній основі, так і через співпрацю з членами Альянсу та партнерами у збереженні її якісної оборонної та військової переваги в умовах швидких, непередбачуваних і складних регіональних політичних та безпекових трансформацій.

3. Албанія працюватиме над підтримкою тренувань для України у багатосторонніх форматах, а також надаватиме двосторонню підтримку в будь-яких інших формах тренувань, які можуть бути узгоджені, включно з програмами підготовки тренерів.

4. Албанія підтверджує свою постійну підтримку України через Комплексний пакет допомоги НАТО (CAP).

5. Албанія продовжуватиме брати участь у багатонаціональних зусиллях із підтримки, покращення та зміцнення обороноздатності України, а також забезпечення більшої оперативної сумісності з НАТО та його партнерами.

6. Наголошуючи на важливості цивільно-військової співпраці, Албанія шукатиме всі практичні можливості для реалізації цивільно-військових проєктів із залученням цивільних ресурсів на підтримку України з акцентом на допомогу цивільному населенню.

7. З початку повномасштабного російського вторгнення Албанія надає всебічну підтримку Україні, включно з військовою та гуманітарною допомогою.

8. Албанія зробила значні військові внески в Україну як на двосторонньому рівні, так і в межах багатосторонніх форматів, і продовжуватиме задовольняти найбільш нагальні та невідкладні потреби України для зміцнення її безпекового потенціалу з урахуванням можливостей Албанії так само, як і в 2022–2024 роках.

9. Албанія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього десятирічного строку дії цієї Угоди.

10.Учасники проведуть Стратегічний діалог з питань політики у сфері оборони та безпеки на рівні керівних посадових осіб.

11. Учасники спільно працюватимуть над зміцненням військового потенціалу України з метою досягнення такого рівня, який у разі зовнішньої агресії проти Албанії в період, що передує вступу України до НАТО, дасть Україні змогу надати ефективну військову допомогу.

12. Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів шляхом забезпечення підготовки українських пілотів і технічного персоналу англійською мовою.

Співробітництво у галузі оборонної промисловості

13. Албанія вітає зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості в систему НАТО, а також підтримує ініціативи Європейського Союзу, спрямовані на сприяння та зміцнення оборонних виробничих спроможностей.

14. Албанія та Україна співпрацюватимуть над інтеграцією оборонної промисловості у Європейську оборонно-технологічну та промислову базу (EDTIB), враховуючи також можливості, які надають Європейська оборонно-промислова стратегія (EDIS) та Європейська програма оборонної промисловості (EDIP).

15. Учасники шукатимуть додаткові потенційні можливості для розвитку оборонної промисловості та її досліджень, сприяючи реалізації спільних проєктів, що становлять взаємний інтерес.

16. Учасники визначатимуть можливості для поглиблення оборонно-промислового співробітництва, включно зі спільним оборонним виробництвом, зокрема з локалізацією в Україні, з метою досягнення взаємної комерційної та політичної вигоди.

17. Албанія співпрацюватиме з Україною для визначення потенційних джерел фінансування з метою підтримки українських оборонно-промислових проєктів.

18. Албанія працюватиме разом з Україною над посиленням захисту переданих технологій та прав інтелектуальної власності.

Співробітництво у сфері розвідки та безпеки

19. Учасники продовжуватимуть поглиблювати співпрацю у сфері розвідки та безпеки відповідно до положень двосторонніх угод та багатосторонніх механізмів.

Хімічна, біологічна, радіологічна, ядерна (ХБРЯ) безпека та захист

20. Визнаючи ризики, пов’язані з ХБРЯ-безпекою, особливо в контексті збройних конфліктів, Україна та Албанія зобов’язуються підтримувати та зміцнювати глобальну структуру ядерної безпеки на основі принципів, підходів, конвенцій, норм і стандартів МАГАТЕ, а також інших відповідних міжнародно-правових норм і документів.

21. Албанія підтримуватиме зусилля України щодо забезпечення ХБРЯ-безпеки, її сталого розвитку та вдосконалення, зокрема шляхом обміну найкращими практиками у зміцненні безпеки високоактивних закритих радіоактивних джерел (INFCIRC/910), протидії ядерній контрабанді (INFCIRC/918), а також дослідження варіантів подолання інших проблем, пов’язаних із ХБРЯ-інцидентами.

Безпека на морі

22. Учасники прагнутимуть координувати свої зусилля щодо зміцнення міжнародної співпраці у сфері морської безпеки відповідно до Конвенції ООН з морського права, інших міжнародно-правових інструментів та їхніх національних законів у галузі морської безпеки.

23. Албанія продовжуватиме надавати Україні підтримку, спрямовану на створення сучасних і стійких спроможностей у сфері морської безпеки, зокрема шляхом підвищення оперативної сумісності та стандартизації з НАТО.

Кібербезпека

24. Україна та Албанія прагнутимуть запобігати, виявляти, стримувати та припиняти будь-яку кіберагресію, кібершпигунство та гібридну війну. Учасники також працюватимуть над виявленням і запобіганням зловмисному використанню кіберспроможностей державними та недержавними суб’єктами проти Учасників.

25. Учасники підтримуватимуть один одного, обмінюючись досвідом і долучаючись до практичного співробітництва у сферах кібербезпеки та інших передових комунікаційних та інформаційних технологій (включно з, але не обмежуючись, нарощуванням потенціалу, розробкою норм, правовими рамками, реагуванням на інциденти та управлінням кризовими ситуаціями, стійкістю критичної інфраструктури, нарощуванням спроможностей у нових технологіях тощо).

26. Україна та Албанія продовжуватимуть обмін інформацією, досвідом і співпрацю у сфері розвитку спроможностей кібербезпеки та кіберзахисту. Зокрема, співпраця розширюватиметься у сфері кібердипломатії, наданні технічної допомоги Україні та посиленні її кіберстійкості.

Протидія іноземним інформаційним втручанням та маніпуляціям

27.Учасники співпрацюватимуть у сфері протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню, включно з маніпулюванням інформацією, організованим Росією чи будь-якою іншою державою, а також зловмисними пропагандистськими та дезінформаційними кампаніями, які загрожують національній безпеці.

28. Учасники регулярно обмінюватимуться досвідом і найкращими практиками у сфері протидії дезінформації, стратегічної комунікації та публічної дипломатії.

Співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю

29. Учасники продовжуватимуть співпрацю в межах Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Албанською Республікою, підписаного в м. Тирані 28 лютого 2024 року.

30. Учасники визнають, що небезпечна організована злочинність (НОЗ) становить загрозу їхнім суспільствам.

31. З метою протидії всім видам діяльності НОЗ та іншим злочинам компетентні органи Учасників, відповідно до національного законодавства Учасників, співпрацюють у боротьбі та ефективному запобіганню НОЗ та іншим злочинам. Із цією метою Учасники вживатимуть заходів для проведення спільних операцій, обміну інформацією стосовно злочинів та визначення основних ризиків, створюватимуть спільні робочі групи для співпраці поліції та сприятимуть навчанню та обміну найякіснішими практиками. Зазначені вище заходи не є вичерпними, і Учасники можуть використовувати інші форми співпраці для досягнення своїх цілей у боротьбі з НОЗ.

Співробітництво у сфері боротьби з торгівлею наркотиками та людьми

32. Учасники працюватимуть разом у боротьбі з торгівлею наркотиками та людьми для покращення обміну інформацією щодо транснаціональних злочинних мереж, їхніх оперативних методів і фінансових потоків. Це спрямовано на ідентифікацію та припинення маршрутів торгівлі наркотиками та людьми.

Частина ІІ. Політичне співробітництво та сприяння притягненню до відповідальності

Справедливий мир

33. Албанія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо встановлення справедливого й тривалого миру на основі ключових принципів та цілей, викладених в Українській формулі миру. Албанія продовжить свої дипломатичні зусилля для забезпечення широкої глобальної підтримки щодо її реалізації, зокрема залучення країн Глобального Півдня для реалізації Української формули миру та участі у відповідних зібраннях на самітах миру та робочих групах.

Притягнення до відповідальності

34. Учасники сприятимуть підтриманню міжнародного правового порядку згідно з принципами Статуту ООН для забезпечення відповідальності Російської Федерації та інших держав за вчинені жорстокі порушення міжнародного права.

35. Учасники підтверджують свою відданість забезпеченню відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в Україні або проти неї, включно зі злочином агресії. Учасники прагнутимуть притягнути до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних в Україні або проти неї в контексті російської агресії, відповідно до міжнародного права, зокрема шляхом підтримки роботи Офісу Генерального прокурора та Міжнародного кримінального суду задля забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, включно із сексуальним насильством під час конфлікту, незалежними, ефективними та надійними правовими механізмами.

36. Учасники продовжуватимуть роботу, зокрема в Основній групі із розгляду варіантів створення трибуналу щодо злочину агресії проти України, для створення трибуналу з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України.

37.Як члени Міжнародної коаліції за повернення українських дітей Учасники зобов’язуються активізувати свої зусилля для безпечного повернення всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей та возз’єднання з їхніми родинами, а також підтримувати міжнародні зусилля, спрямовані на забезпечення притягнення до відповідальності винних осіб.

Відшкодування шкоди, збитків і втрат, завданих російською агресією

38. Учасники підтверджують свою відданість притягненню Російської Федерації до відповідальності за завдання збитків або шкоди фізичним та юридичним особам, а також державі Україна внаслідок її міжнародно-протиправних дій в Україні або проти неї, включно з агресією в порушення Статуту ООН, і що Російська Федерація несе фінансову відповідальність за довгострокову відбудову України.

39. Російські активи повинні залишатися знерухомленими, допоки Російська Федерація не компенсує збитків, яких вона завдала Україні. Албанія, працюючи зі своїми партнерами у Європейському Союзі, продовжуватиме вивчати законні шляхи, які відповідають застосовним договірним зобов’язанням та праву ЄС і міжнародному праву, за допомогою яких російські активи можуть бути використані на користь України.

40. Як пріоритет Учасники продовжуватимуть працювати разом з іншими партнерами над створенням міжнародного компенсаційного механізму для надання компенсації за шкоду, збитки або втрати, спричинені російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У зв’язку з цим Учасники вивчать відповідні варіанти фінансування міжнародного компенсаційного механізму для надання швидкої та адекватної компенсації жертвам агресії.

Обмежувальні заходи (санкції)

41. Учасники визнають цінність обмежувальних заходів (санкцій) в обмеженні доступу Російської Федерації до фінансів, товарів, технологій та послуг, які вона використовує у своїй агресії, у стримуванні потоків доходів Росії та стримуванні майбутніх атак.

42. Учасники нагадують, що Європейський Союз запровадив безпрецедентні обмежувальні заходи (санкції) проти Російської Федерації у відповідь на агресивну війну проти України, які спрямовані на спричинення тяжких наслідків для Російської Федерації за її дії та на перешкоджання можливості Росії продовжувати агресію. Албанія підтримує ці обмежувальні заходи (санкції) та продовжуватиме накладати санкції на Росію.

43. Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб ціна для Росії за її агресію і далі зростала, зокрема через обмежувальні заходи (санкції) та експортний контроль. Албанія залишатиметься відданою у європейських межах впровадженню жорстких обмежувальних заходів (санкцій) проти секторів російської економіки та тих, хто підтримує, або отримує прибуток від війни, або допомагає обходити санкції в третіх країнах. Албанія також вживатиме рішучих заходів із партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій. Албанія розгляне можливість закриття морських портів для російських суден до відновлення територіальної цілісності України та встановлення справедливого й тривалого миру.

44. Учасники надаватимуть один одному оновлену інформацію про підстави для обмежувальних заходів (санкцій) та іншу необхідну інформацію, дотримуючись відповідних зобов’язань з урахуванням національного законодавства.

Підтримка програми реформи України, європейської та євроатлантичної інтеграції

45. Учасники підтверджують, що інклюзивна реформа є необхідною для майбутньої безпеки, процвітання України, її демократії та стійкості її інституцій і суспільства, а також для її європейських та євроатлантичних прагнень.

46. Учасники підтверджують, що і Україна, і Албанія є частиною європейської сім’ї та їхнє майбутнє – в ЄС. Учасники нагадують про характер процесу вступу до ЄС, який базується на заслугах. Україна та Албанія, співпрацюючи з ЄС та його державами-членами, продовжуватимуть підтримувати одна одну на шляху реформ та вступу до Європейського Союзу.

47. Україна зобов’язується продовжувати впровадження необхідних реформ, приділяючи особливу увагу таким сферам, як правосуддя, правоохоронна діяльність, боротьба з корупцією, запобігання незаконній торгівлі, децентралізація, державне управління, бізнес-середовище, сектор безпеки та оборони, які підкреслюють зобов’язання України щодо демократії, верховенства права, поваги до прав людини та свободи ЗМІ.

48. Україна та Албанія підтримуватимуть зусилля одна одної щодо інтеграції в ЄС та прийняття стандартів і норм ЄС, надаючи взаємну експертну технічну допомогу через свої міністерства, асоційовані агенції, урядові установи та фонди.

49. Учасники підтверджують свою позицію, що майбутнє України – в НАТО. Албанія підтримує зусилля України щодо впровадження необхідних реформ на її шляху до майбутнього членства в НАТО.

50. Учасники підтверджують, що безпека України є невід’ємною складовою безпеки Євроатлантичного регіону.

51. Албанія продовжуватиме підтримувати Україну в політичній та практичній площині також через Раду Україна – НАТО, Багаторічний комплексний пакет допомоги та Річну національну програму, а також інші формати. Україна зобов’язується продовжувати впровадження необхідних реформ відповідно до Річної національної програми.

52. Будь-яка форма двосторонніх безпекових зобов’язань або гарантій, які надаються Україні її партнерами, не можуть становити альтернативу повноправному членству України в НАТО.

Посилене дипломатичне представництво

53. З метою сприяння більш глибоким і регулярним контактам між Учасниками, їхніми урядовими установами, парламентами, громадянським суспільством, неурядовими організаціями та приватним сектором Албанія посилить своє дипломатичне представництво в Україні, щоб забезпечити всеосяжне розуміння потреб України в підтримці у контексті російської агресії та подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Частина III. Гуманітарна допомога, співробітництво в галузі розвитку та відбудова

Гуманітарна допомога та співробітництво в галузі розвитку

54. Із самого початку повномасштабної війни уряд Албанії вжив необхідних заходів для підтримки українців, які були змушені тікати від війни. Ці заходи охоплюють надання тимчасового захисту українцям, забезпечення освітніх потреб, послуг охорони здоров’я та лікування, а також доступ до ринку праці. Албанія продовжуватиме підтримувати громадян України до кінця війни. Албанія продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Україні, як вона це робила з першого дня повномасштабного російського вторгнення, і вивчатиме подальші можливості для надання підтримки Україні, починаючи з уже наявних проєктів і закінчуючи створенням нових партнерств, зокрема шляхом залучення приватного сектору та інституцій.

55. Щоб задовольнити невідкладні потреби українського населення, Албанія продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу через своїх надійних албанських і міжнародних партнерів, а також допомогу в матеріальній формі.

56. У сфері партнерства у галузі розвитку Албанія намагатиметься посилити підтримку, яку зараз надає Україні, зокрема у сферах децентралізації, транспорту, енергетики, сільського господарства, водопостачання, критичної інфраструктури, житла та охорони здоров’я.

57. Визнаючи, що багато представників Сил безпеки й оборони України, а також їхні сім’ї продовжуватимуть страждати від наслідків поранень і хвороб, яких вони зазнали внаслідок агресивної війни Росії проти України, Учасники розширюватимуть співпрацю у сфері медичної допомоги, обмінюючись досвідом, стандартами та найкращими практиками, необхідними для підтримки ветеранів війни та їхніх родин. Це охоплює полегшення їхнього переходу до цивільного життя та успішну реінтеграцію в соціальну та економічну структуру суспільства. Співпраця охоплюватиме взаємне впровадження програм і послуг для ветеранів та їхніх сімей, включно з фізичною, психологічною та професійною реабілітацією, медичними послугами та лікуванням, фінансовою підтримкою, а також ініціативами з ушанування пам’яті для забезпечення всебічного добробуту.

Гуманітарна протимінна діяльність

58. Учасники визнають необхідність об’єднання зусиль, спрямованих на захист населення України від руйнівних наслідків мін. Розмінування та очищення України від вибухонебезпечних пристроїв, допомога постраждалим та обізнаність щодо мінної небезпеки є основою для відбудови та розвитку.

59. Зважаючи на надзвичайний масштаб проблеми, пов’язаної з масовим забрудненням української землі мінами, боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами, Албанія надаватиме підтримку заходам із гуманітарного розмінування в Україні, зокрема на морі, у співпраці з іншими країнами-партнерами. Ця підтримка охоплюватиме знешкодження вибухонебезпечних предметів, допомогу постраждалим, інформування про мінну небезпеку, обмін досвідом і знаннями, надання техніки й обладнання, а також підтримку інституційної спроможності урядових підрозділів із гуманітарного розмінування.

Відновлення, відбудова, сталий розвиток

60. Албанія підтримує відновлення, відбудову та модернізацію України, зокрема у сферах переходу на "зелену" енергію, цифровізації, телекомунікації, енергоефективності, технічної допомоги, освіти та обміну знаннями, управління державними фінансами та центрального банку, переробки відходів, очищення води, відновлення природного середовища, будівництва, планування та інфраструктури з використанням інноваційних і гендерно чутливих підходів.

61. Україна та Албанія визнають, що неурядові суб’єкти відіграватимуть фундаментальну роль у відновленні та відбудові України. Це охоплює залучення приватного сектору, громадянського суспільства та місцевих органів влади як рушіїв амбітних процесів.

62. Зважаючи на це, Україна та Албанія сприятимуть підходам "бізнес для бізнесу" та громадянського суспільства. Албанія використовуватиме наявні в її розпорядженні економічні та фінансові інструменти у співпраці з усіма відповідними міжнародними організаціями та партнерами.

63. Албанія працюватиме разом з Україною, щоб заохотити албанські підприємства, фонди та установи брати активну участь у проєктах, спрямованих на відбудову української економіки, оскільки зміцнення приватного сектору є одним із пріоритетів її відновлення. Учасники працюватимуть разом, щоб зміцнити співпрацю між муніципалітетами України та Албанії на рівні місцевого самоврядування на основі чинних та майбутніх угод про партнерство в межах реконструкції. Албанія вживатиме всіх необхідних заходів для практичної реалізації проєкту будівництва Балканського кварталу.

64. Албанія визнає Харків як місто особливого інтересу в межах побратимських відносин між Тираною та Харковом і надаватиме пріоритетну підтримку у відновленні та реконструкції України.

65. Україна визнає, що процес відновлення має бути прозорим і підзвітним перед народом України та міжнародною спільнотою.

Стійкість критичної інфраструктури

66. Учасники мають намір вивчити можливості для підвищення стійкості, відновлення та покращення захисту критичної інфраструктури шляхом обміну знаннями та передовим досвідом.

Культура, мистецтво та культурна спадщина

67. Албанія, визнаючи значення культури й мистецтва для демократичних суспільств і збереження української ідентичності та традицій, продовжуватиме співпрацювати з Україною в підтримці митців і працівників культури.

68. Зі спільними зобов’язаннями підтримувати свободу вираження поглядів як основоположну європейську цінність Албанія намагається сприяти відновленню та зміцненню культурної та мистецької діяльності в Україні, обіцяючи підтримувати ініціативи в межах ЮНЕСКО, Європейського Союзу та Ради Європи, спрямовані на подолання впливу російської агресії проти України на культурний і творчий сектори, а також сприяння Україні в її відновленні.

Частина IV. Співробітництво у випадку майбутнього російського збройного нападу

69. У випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну або у випадку значної ескалації нинішньої агресії, на вимогу будь-якого з Учасників Учасники проведуть двосторонні консультації або консультації іншими каналами, які вони вважають прийнятними, протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків.

70. За цих обставин і діючи в межах своїх засобів і спроможностей, згідно зі своїми відповідними правовими, конституційними вимогами та міжнародними правилами, нормами й правом, Албанія надасть Україні у відповідних випадках швидку та постійну політичну, безпекову й оборонну, гуманітарну та економічну допомогу; шукатиме згоди у міжнародних партнерів щодо покладання економічних та інших витрат на Російську Федерацію та консультуватиметься з Україною щодо її потреб, оскільки вона здійснює своє невід’ємне право на індивідуальну самооборону, закріплене статтею 51 Статуту ООН.

71. Щоб забезпечити найширшу та найефективнішу колективну відповідь на майбутні збройні напади, Учасники можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх із будь-яким механізмом, який вони можуть надалі узгодити з іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації G7.

Частина V. Прикінцеві положення

72.Співпраця між Учасниками в межах цієї Угоди здійснюватиметься відповідно до національних законів, правил та міжнародних зобов’язань і стандартів.

73.Учасники в разі потреби визначатимуть уповноважені органи для розробки та реалізації двосторонніх договорів відповідно до напрямів співробітництва, визначених цією Угодою.

74. Ця Угода може бути змінена й доповнена, зокрема шляхом включення до неї додатків, у будь-який час за взаємною письмовою домовленістю між Учасниками.

75. Будь-які спори між Учасниками, що виникають у зв’язку з тлумаченням та/або виконанням цієї Угоди, вирішуватимуться мирно шляхом переговорів або консультацій між Учасниками.

76. Ця Угода набирає чинності з дати отримання другого письмового повідомлення, яке Учасники передають один одному дипломатичними каналами, щодо виконання всіх необхідних внутрішньо правових процедур для набуття чинності цією Угодою.

77. Ця Угода залишатиметься чинною протягом десяти років.

78. Учасники можуть спільно ухвалити рішення щодо подовження строку дії цієї Угоди шляхом повідомлення не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення десятирічного періоду.

79. Водночас і відповідно до Декларації G7 Учасники поділяють думку, що ця Угода не перешкоджає Україні рухатися до її майбутнього членства в НАТО.

80. У разі набуття Україною членства в НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди Учасники визначать її майбутній статус.

81. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-яким Учасником шляхом письмового повідомлення іншого Учасника. Дія цієї Угоди припиняється через 6 місяців з дати отримання такого повідомлення. Припинення дії не впливатиме на виконання поточних заходів та проєктів, погоджених до дати припинення її дії, якщо Учасники не домовляться про інше.

Підписано в Давосі 21 січня 2025 року у двох примірниках українською, албанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є однаково автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей текст англійською мовою матиме переважну силу.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 21 января, президент Владимир Зеленский выступил со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи глава государства призвал Европу самостоятельно позаботиться о своей безопасности, "чтобы мир не мог позволить себе это игнорировать".

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