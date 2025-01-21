Шольц, Мерц, Рамафоса и не только: стало известно, с кем встретится Зеленский в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский 21 января прибыл в швейцарский Давос, где у него запланирован ряд важных встреч. Ожидается, что глава государства пообщается с представителями высшего политического руководства нескольких государств – и не только европейских, среди них – федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и его вероятный преемник Фридрих Мерц, а также президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

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Также в программе визита запланированы встречи Зеленского с Международным Медиа Советом и основателем и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. О предварительном графике встреч главы государства OBOZ.UA сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

По его словам, во время визита в Давос украинский президент, как ожидается, проведет двусторонние встречи с представителями высшего руководства ряда стран мира.

В частности, запланированы переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, а также его вероятным преемником на этой должности, председателем партии "Христианско-демократический союз ФРГ" Фридрихом Мерцом (эта партия считается фаворитом на парламентских выборах, которые состоятся в этой стране в феврале 2025 года).

Также ожидаются встречи с несколькими главами государств: президентами Швейцарской конфедерации Карин Келлер-Зуттер, Финляндской Республики Александром Стуббом и Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

В программе визита Зеленского – и встречи с главами правительств Республики Албания Эди Рамой и Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем.

Кроме того, украинский президент должен встретиться с Международным Медиа Советом (International Media Council, (WEF) IMC) и президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский прибыл в Давос, где у него запланированы важные переговоры. Также украинский президент уже выступил с речью на Всемирном экономическом форуме, который проходит в этом городе на востоке Швейцарии.

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