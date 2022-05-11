Зеленский: с каждой Бучей и Мариуполем пропадает желание говорить с Россией

Учитывая растущие свидетельства зверств, совершенных российской армией против украинского народа, терпение Киева на переговорах с РФ заканчивается. Желание и возможность вести их исчезает, как и возможность решить этот вопрос дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в виртуальном обращении к студентам французских университетов в среду, сообщает CNN. При этом он выразил уверенность, что Киев победит в войне и вернет все территории, принадлежащие Украине.

"Мы готовы вести эти переговоры, лишь бы не было слишком поздно. С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки погибших, случаи изнасилования, с каждым новым зверством, желание и возможность вести переговоры исчезает, как и возможность решить этот вопрос дипломатическим путем", – подчеркнул президент.

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Также Зеленский вновь заявил о необходимости вступления Украины в Европейский Союз.

"Украина только усилит другие государства, наша армия продемонстрировала свои возможности. Наш народ доказал свою состоятельность", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая Зеленский обратился с речью к парламенту Словакии. Он подчеркнул, что Россия пошла войной не только против нашей страны, но и против всей объединенной Европы. По его словам, Россия воюет в целом против главных ценностей: уважения к жизни, правам человека, нерушимости границ и свободе.