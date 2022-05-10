Зеленский – парламенту Словакии: Россия пошла войной против всей объединенной Европы. Видео

Во вторник, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился с речью к парламенту Словакии. Он подчеркнул, что Россия пошла войной не только против нашей страны, но и против всей объединенной Европы.

По словам украинского лидера, эта война действительно ведется Россией против каждого из государств, которые хотят жить свободно и самостоятельно выбирать свое будущее. Видео обращения украинского президента опубликовано на официальном канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Война России против нашего государства есть не только попытка потерять нашу землю, покорить наших людей и стереть украинскую самобытность. Россия пошла войной фактически против всей объединенной Европы, только начав с Украины", – подчеркнул президент.

Видео дня

По его словам, Россия воюет в целом против главных ценностей: уважения к жизни, к правам человека, нерушимости границ и к свободе.

"Премьер-министр Словакии господин Эдуард Хельгер был одним из первых наших иностранных друзей, который посетил пригород Киева и увидел своими глазами, что там наделали российские оккупанты. На прошлой неделе Бучу и Бородянку посетили ваши коллеги, представители парламента Словакии. Они также собственными глазами увидели, какое зло несет Россия", – констатировал Зеленский.

"В одной только Киевской области зафиксированы тысячи преступлений российских оккупантов против мирных людей. Зафиксированы убийства, пытки, похищения, мародерство и грабежи. Зафиксировано, что оккупанты пытались уничтожить все, что не только имеет связь с украинской национальной идеей, но и просто с культурой. Чего стоят только обстрелянные и размозженные школы на той территории, куда зашли оккупанты. Они громили даже школы!" – возмутился украинский лидер.

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