Зеленский проводит разговор с президентом США Трампом: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 8 мая, проводит телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. О деталях разговора в Офисе президента объявят позже.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Последний раз политики говорили в Соборе Святого Петра в Ватикане 26 апреля, в день прощания с Папой Римским Франциском.

Телефонный разговор с Зеленским Трамп анонсировал сегодня во время встречи с журналистами после того, как Верховная Рада ратифицировала соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых. В то же время американский президент не уточнил, какие именно темы собирается обсудить с Зеленским.

Ранее Трамп назвал свой разговор с Зеленским в Ватикане "моментом утешения". Глава Белого дома отметил, что украинцы гибнут из-за российского полномасштабного вторжения, и ему из-за этого "очень плохо". Политики говорили об оккупации Россией Крыма, военной помощи Украине со стороны США и давлении на Путина для заключения мирного соглашения.

Соглашение о полезных ископаемых было подписано 1 мая в США. С украинской стороны соглашение о полезных ископаемых с США подписала министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

8 мая украинский парламент на внеочередном заседании ратифицировал историческое соглашение с США о сотрудничестве в сфере недр и создании инвестиционного фонда

Стороны опубликовали документ о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда. Его еще должна ратифицировать Верховная Рада, и касается он месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США - она может стать американским вкладом в фонд.

По словам Юлии Свириденко, соглашение является выгодным, как для Киева, так и для Вашингтона. Важным для Украины является то, что именно наше государство будет определять, где и что будет добываться. Кроме того, недра будут оставаться в украинской собственности.

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